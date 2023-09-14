https://ria.ru/20230914/delo-1896285998.html

В Москве завели дело после гибели пенсионерки из-за поджога квартиры

В Москве завели дело после гибели пенсионерки из-за поджога квартиры - РИА Новости, 14.09.2023

В Москве завели дело после гибели пенсионерки из-за поджога квартиры

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели пожилой москвички при пожаре в районе Отрадное, который начался со ссоры соседки с... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:20

2023-09-14T12:20

2023-09-14T12:45

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели пожилой москвички при пожаре в районе Отрадное, который начался со ссоры соседки с мужем. Пожар случился в четверг утром на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ отмечали, что пожарным удалось спасти четырех взрослых и одного ребенка. Столичная прокуратура сообщила, что пожар начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, а в огне погибла ее соседка-пенсионерка. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в телеграм-канале московского главка СК РФ. Отмечается, что пожилая соседка отравилась дымом, а жильцы сгоревшей квартиры доставлены в больницу. После разрешения врачей их будут допрашивать. Сейчас следователи назначили экспертизы и допрашивают очевидцев на месте.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254894.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия