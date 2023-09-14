В Москве завели дело после гибели пенсионерки из-за поджога квартиры
В Москве завели уголовное дело после гибели пенсионерки из-за поджога квартиры
© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramАвтомобили экстренных служб у жилого дома на Северном Бульваре в Москве, где произошел пожар
Автомобили экстренных служб у жилого дома на Северном Бульваре в Москве, где произошел пожар
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после гибели пожилой москвички при пожаре в районе Отрадное, который начался со ссоры соседки с мужем.
Пожар случился в четверг утром на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ отмечали, что пожарным удалось спасти четырех взрослых и одного ребенка. Столичная прокуратура сообщила, что пожар начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, а в огне погибла ее соседка-пенсионерка.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в телеграм-канале московского главка СК РФ.
Отмечается, что пожилая соседка отравилась дымом, а жильцы сгоревшей квартиры доставлены в больницу. После разрешения врачей их будут допрашивать. Сейчас следователи назначили экспертизы и допрашивают очевидцев на месте.