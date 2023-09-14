https://ria.ru/20230914/dedollarizatsiya-1896328738.html

Спецоперация на Украине привела к рекордной дедолларизации, считает эксперт

Спецоперация на Украине привела к рекордной дедолларизации, считает эксперт - РИА Новости, 14.09.2023

Спецоперация на Украине привела к рекордной дедолларизации, считает эксперт

С начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине скорость дедолларизации увеличилась в 10 раз по сравнению с показателями за предыдущие 15... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:49

2023-09-14T14:49

2023-09-14T14:49

экономика

россия

украина

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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. С начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине скорость дедолларизации увеличилась в 10 раз по сравнению с показателями за предыдущие 15 лет, заявил бывший глава отдела исследований инвестиционного банка Morgan Stanley и экс-экономист Международного валютного фонда (МВФ) Стивен Йен в интервью изданию Welt. "Если принять во внимание изменение стоимости доллара, то, по нашим расчетам, он потерял около одиннадцати процентных пунктов по доле валютных резервов с 2016 года", - заявил он. По данным экономиста, со времени начала СВО на Украине "падение значительно ускорилось до темпов, в десять раз превышающих те, что наблюдались в предыдущие 15 лет". "Решающим событием стало решение США заморозить долларовые резервы Москвы ... Это вызвало страх и беспокойство не только в Пекине, но и в других развивающихся странах", - подчеркнул он. По данным экономиста, средства, выведенные из доллара, перетекли в евро, иену и юань. Однако большинство наблюдателей не заметили этого изменения, так как оценивали номинальную стоимость долларовых резервов центральных банков на основе данных, опубликованных МВФ. "Для жителя Саудовской Аравии, индийца или бразильца риск инвестирования в юань сейчас кажется не более высоким, чем в доллар. В конце концов, лишь одно государство заморозило валютные резервы других стран: США. А не Китай, чего некоторые опасались", - говорит Йен. В то же время эксперт напоминает, что 98% продаж приходятся на финансовых инвесторов. "Даже если государства БРИКС целиком откажутся от ведения торговли с использованием доллара, это повлияет лишь на эти 2%", - добавил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230912/raschety-1895751509.html

https://ria.ru/20230914/impichment-1896128046.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, украина