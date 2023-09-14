https://ria.ru/20230914/biznesmeny-1896325259.html
Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников"
Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников" - РИА Новости, 14.09.2023
Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников"
Российские бизнесмены, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за "12 сребреников", являются предателями, но РФ с уважением... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:35
2023-09-14T14:35
2023-09-14T14:35
политика
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские бизнесмены, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за "12 сребреников", являются предателями, но РФ с уважением относится к предпринимателям, которые отстаивают свои права в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций, – это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно, методично отстаивают свои интересы в судебном порядке – это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением", - отметил Песков.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896249653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии
Политика, Дмитрий Песков, Россия, Санкции в отношении России
Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников"
Песков назвал предателями тех, кто готов выйти из-под санкций за смену позиции
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские бизнесмены, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за "12 сребреников", являются предателями, но РФ с уважением относится к предпринимателям, которые отстаивают свои права в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций, – это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно, методично отстаивают свои интересы в судебном порядке – это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением", - отметил Песков.
ЕС исключил из санкционного списка трех российских предпринимателей