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Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников" - РИА Новости, 14.09.2023
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14:35 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/biznesmeny-1896325259.html
Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников"
Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников" - РИА Новости, 14.09.2023
Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников"
Российские бизнесмены, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за "12 сребреников", являются предателями, но РФ с уважением... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:35
2023-09-14T14:35
политика
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские бизнесмены, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за "12 сребреников", являются предателями, но РФ с уважением относится к предпринимателям, которые отстаивают свои права в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций, – это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно, методично отстаивают свои интересы в судебном порядке – это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением", - отметил Песков.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896249653.html
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политика, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии
Политика, Дмитрий Песков, Россия, Санкции в отношении России
Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников"

Песков назвал предателями тех, кто готов выйти из-под санкций за смену позиции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские бизнесмены, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за "12 сребреников", являются предателями, но РФ с уважением относится к предпринимателям, которые отстаивают свои права в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций, – это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно, методично отстаивают свои интересы в судебном порядке – это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением", - отметил Песков.
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ПолитикаДмитрий ПесковРоссияСанкции в отношении России
 
 
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