https://ria.ru/20230914/biznesmeny-1896325259.html

Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников"

Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников" - РИА Новости, 14.09.2023

Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников"

Российские бизнесмены, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за "12 сребреников", являются предателями, но РФ с уважением... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:35

2023-09-14T14:35

2023-09-14T14:35

политика

дмитрий песков

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские бизнесмены, которые готовы принять антироссийскую позицию и выйти из-под санкций за "12 сребреников", являются предателями, но РФ с уважением относится к предпринимателям, которые отстаивают свои права в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается выхода из-под санкций, мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции, которые пытаются за 12 сребреников вывести себя из-под санкций, – это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно, методично отстаивают свои интересы в судебном порядке – это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением", - отметил Песков.

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896249653.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии