https://ria.ru/20230914/basketbol-1896395783.html

В Архангельске построят Центр баскетбола РФБ до 2026 года

В Архангельске построят Центр баскетбола РФБ до 2026 года - РИА Новости, 14.09.2023

В Архангельске построят Центр баскетбола РФБ до 2026 года

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подписали соглашение о строительстве в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:57

2023-09-14T18:57

2023-09-14T18:57

архангельская область

александр цыбульский

российская федерация баскетбола (рфб)

архангельск

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко подписали соглашение о строительстве в столице региона Центра развития баскетбола до 2026 года, сообщила пресс-служба правительства области. Встреча губернатора и главы РФБ прошла в четверг в Москве в Доме баскетбола. "Александр Цыбульский и Андрей Кириленко заключили соглашение о строительстве регионального Центра развития баскетбола РФБ в Архангельске. Это уже третий региональный Центр развития баскетбола РФБ, о строительстве которого объявлено в 2023 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая база Российской федерации баскетбола будет включать в себя два баскетбольных зала, гостиницу и зал функционального тренинга. Строительство Центра развития баскетбола РФБ в Архангельске должно быть завершено в 2026 году. После его открытия дальнейшее сотрудничество по развитию баскетбола в Архангельской области продолжится. Как отметил в ходе встречи глава региона, его команда заинтересована в том, чтобы вывести этот вид спорта в регионе на качественно новый уровень. Это касается как классического баскетбола, так и баскетбола 3х3. "Подписывая сегодняшнее соглашение, мы, по сути, начинаем возрождение школы баскетбола в нашем регионе, традиции которой, скажем откровенно, были немного утеряны. Объект такого уровня – уникальный, в России подобных сооружений меньше десятка", - сказал Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона выразил надежду, что появление в регионе современного центра не только даст импульс развитию баскетбола и возможность большему количеству молодых ребят прийти в этот демократичный и очень зрелищный вид спорта, но и в то же время создаст основу для профессионального развития баскетбола в Архангельской области. "Возлагаем на это большие надежды и ожидаем, что новый центр будет любим всеми жителями нашего региона", – добавил губернатор. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, основными целями проекта является воспитание сильных игроков в Архангельской области и увеличение количества занимающихся баскетболом в регионе, как детей, так и взрослых. Новый центр станет точкой притяжения не только для Архангельской области, но и для соседних регионов Северо-Западного федерального округа. В будущем в нем планируется проведение как областных и межрегиональных соревнований, так и всероссийских. Нам очень приятно, что Архангельская область пополнила наш список регионов, где будут возведены крупные баскетбольные центры. На следующие два-три года пока запланированы "всего лишь" четыре подобных проекта, и мы рады, что Северо-Западный регион будет представлен Архангельском", - отметил Кириленко. Он напомнил, что в Архангельске уже был опыт в строительстве Центра уличного баскетбола. В будущем в федерации надеются увидеть как можно больше игроков из Архангельской области, которые придут в национальные команды.

https://ria.ru/20230913/tsentr-1896200021.html

https://ria.ru/20230829/turizm-1892870693.html

https://ria.ru/20230615/lechenie-1878323594.html

архангельск

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александр цыбульский, российская федерация баскетбола (рфб), архангельск