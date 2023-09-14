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Мурманские дорожники оборудовали банно-прачечный комплекс для бойцов СВО
Мурманские дорожники оборудовали банно-прачечный комплекс для бойцов СВО - РИА Новости, 14.09.2023
Мурманские дорожники оборудовали банно-прачечный комплекс для бойцов СВО
Сотрудники управления дорожного хозяйства Мурманска оборудовали передвижной банно-прачечный комплекс, который будет отправлен в зону проведения специальной... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:04
2023-09-14T17:04
2023-09-14T17:04
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МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Сотрудники управления дорожного хозяйства Мурманска оборудовали передвижной банно-прачечный комплекс, который будет отправлен в зону проведения специальной военной операции, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. "Сотрудники ММБУ "Управление дорожного хозяйства" своими силами оборудовали передвижной банно-прачечный комплекс для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", - написал сити-менеджер. В начале сентября стало известно, что передвижную мобильную прачечную бойцам отправили из Североморска. Стиральные машины и другое оборудование для комплекса закупили на деньги, собранные администрацией ЗАТО Североморск, с источниками питания помогли местные предприниматели, а обустройство комплекса взяли на себя специалисты тыла Северного флота.
https://ria.ru/20230703/dorogi-1881853416.html
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мурманск, североморск
Надежные люди, Мурманск, Североморск
Мурманские дорожники оборудовали банно-прачечный комплекс для бойцов СВО
Мурманские дорожники оборудовали банно-прачечный комплекс для участников СВО