https://ria.ru/20230914/banya-1896364109.html

Мурманские дорожники оборудовали банно-прачечный комплекс для бойцов СВО

Мурманские дорожники оборудовали банно-прачечный комплекс для бойцов СВО - РИА Новости, 14.09.2023

Мурманские дорожники оборудовали банно-прачечный комплекс для бойцов СВО

Сотрудники управления дорожного хозяйства Мурманска оборудовали передвижной банно-прачечный комплекс, который будет отправлен в зону проведения специальной... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:04

2023-09-14T17:04

2023-09-14T17:04

надежные люди

мурманск

североморск

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МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Сотрудники управления дорожного хозяйства Мурманска оборудовали передвижной банно-прачечный комплекс, который будет отправлен в зону проведения специальной военной операции, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. "Сотрудники ММБУ "Управление дорожного хозяйства" своими силами оборудовали передвижной банно-прачечный комплекс для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции", - написал сити-менеджер. В начале сентября стало известно, что передвижную мобильную прачечную бойцам отправили из Североморска. Стиральные машины и другое оборудование для комплекса закупили на деньги, собранные администрацией ЗАТО Североморск, с источниками питания помогли местные предприниматели, а обустройство комплекса взяли на себя специалисты тыла Северного флота.

https://ria.ru/20230703/dorogi-1881853416.html

мурманск

североморск

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мурманск, североморск