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Россия найдет способы для экспорта аммиака нуждающимся странам, заявил МИД - РИА Новости, 14.09.2023
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12:12 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/ammiak-1896282768.html
Россия найдет способы для экспорта аммиака нуждающимся странам, заявил МИД
Россия найдет способы для экспорта аммиака нуждающимся странам, заявил МИД - РИА Новости, 14.09.2023
Россия найдет способы для экспорта аммиака нуждающимся странам, заявил МИД
Россия найдет возможности для экспорта аммиака в нуждающиеся страны в отсутствие аммиакопровода "Тольятти-Одесса", заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:12
2023-09-14T12:12
сергей вершинин
харьковская область
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия найдет возможности для экспорта аммиака в нуждающиеся страны в отсутствие аммиакопровода "Тольятти-Одесса", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в эфире "Россия 24". "В конечном счете мы найдем возможность, и я знаю, что будет такая возможность – экспорта аммиака в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода", - заявил Вершинин. По его словам, восстановление аммиакопровода остается важным вопросом, но "использование его в политических целях, конечно, не допустимо". Украинская диверсионная группа ранее подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", были пострадавшие среди мирного населения, заявили в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом. Разблокирование аммиакопровода - одно из требований России в рамках выполнения зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если для стран Запада так важно сохранение черноморской зерновой инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода "Тольятти - Одесса" на украинской территории для выполнения российских условий. Аммиакопровод "Тольятти-Одесса" был построен в конце 1970-х, первая очередь введена в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали порядка 2,5 миллиона тонн сырья.
https://ria.ru/20230601/ammiak-1875547929.html
https://ria.ru/20230903/ammiakoprovod-1893934106.html
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сергей вершинин, харьковская область, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Вершинин, Харьковская область, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия найдет способы для экспорта аммиака нуждающимся странам, заявил МИД

МИД: Россия найдет способы для экспорта аммиака в отсутствие "Тольятти — Одесса"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия найдет возможности для экспорта аммиака в нуждающиеся страны в отсутствие аммиакопровода "Тольятти-Одесса", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в эфире "Россия 24".
"В конечном счете мы найдем возможность, и я знаю, что будет такая возможность – экспорта аммиака в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода", - заявил Вершинин.
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По его словам, восстановление аммиакопровода остается важным вопросом, но "использование его в политических целях, конечно, не допустимо".
Украинская диверсионная группа ранее подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса", были пострадавшие среди мирного населения, заявили в Минобороны РФ, назвав произошедшее террористическим актом. Разблокирование аммиакопровода - одно из требований России в рамках выполнения зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если для стран Запада так важно сохранение черноморской зерновой инициативы, они могли бы скинуться на восстановление аммиакопровода "Тольятти - Одесса" на украинской территории для выполнения российских условий.
Аммиакопровод "Тольятти-Одесса" был построен в конце 1970-х, первая очередь введена в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали порядка 2,5 миллиона тонн сырья.
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
СМИ: ООН предложила оценить ущерб аммиакопровода "Тольятти — Одесса"
3 сентября, 15:01
 
Сергей ВершининХарьковская областьВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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