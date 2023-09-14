https://ria.ru/20230914/amerika-1896234748.html

"Можем потерять все": американцы высказались о риске войны с Россией

"Можем потерять все": американцы высказались о риске войны с Россией - РИА Новости, 14.09.2023

"Можем потерять все": американцы высказались о риске войны с Россией

Читатели американского журнала American Thinker поддержали позицию американского колумниста Роберта Смита, указавшего в своей статье на последствия войны,... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T03:45

2023-09-14T03:45

2023-09-14T11:04

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели американского журнала American Thinker поддержали позицию американского колумниста Роберта Смита, указавшего в своей статье на последствия войны, которую демократы якобы могут начать с Россией.Автор текста указывает, что Демократическая партия, "известная своей подтасовкой выборов в 2020 году", могут спровоцировать войну с Россией, ввести военное положение и отменить очередные выборы, тем самым сохранив за собой власть. Такие действия, по мнению Смита, приведут не только к обогащению верхушки и военно-промышленного комплекса США, но и к опустошению военных складов, разрушениям и, возможно, к ядерной войне."Это будет хаос. Мировая война, банкротство и коллапс нации", — заявил David Thomas."Ведя бесконечную войну с Россией, мы можем потерять все остальное: Тайвань, Южную Корею и неядерный Иран", — отметил drrpol."Кто будет сражаться в этой войне? У нас больше нет солдат и офицеров", — указал Joseph Kaplan."Конфликт на Украине — это спровоцированная Западом экспансия глобализма... При коллапсе Украины падет и вся НАТО", — высказал свое мнение COLIN POWIS."Состояние войны служит только предлогом для внутреннего произвола", — заявил пользователь Gary Schelvan.Ранее похожее с точкой зрения Смита мнение высказывал американский журналист Такер Карлсон. По его словам, администрация Джо Байдена намерена начать войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране.

https://ria.ru/20230913/konflikt-1896214748.html

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896146903.html

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в мире, сша, украина, россия, нато