"Можем потерять все": американцы высказались о риске войны с Россией
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели американского журнала American Thinker поддержали позицию американского колумниста Роберта Смита, указавшего в своей статье на последствия войны, которую демократы якобы могут начать с Россией.
Автор текста указывает, что Демократическая партия, "известная своей подтасовкой выборов в 2020 году", могут спровоцировать войну с Россией, ввести военное положение и отменить очередные выборы, тем самым сохранив за собой власть. Такие действия, по мнению Смита, приведут не только к обогащению верхушки и военно-промышленного комплекса США, но и к опустошению военных складов, разрушениям и, возможно, к ядерной войне.
"Это будет хаос. Мировая война, банкротство и коллапс нации", — заявил David Thomas.
"Ведя бесконечную войну с Россией, мы можем потерять все остальное: Тайвань, Южную Корею и неядерный Иран", — отметил drrpol.
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"Кто будет сражаться в этой войне? У нас больше нет солдат и офицеров", — указал Joseph Kaplan.
"Конфликт на Украине — это спровоцированная Западом экспансия глобализма... При коллапсе Украины падет и вся НАТО", — высказал свое мнение COLIN POWIS.
"Состояние войны служит только предлогом для внутреннего произвола", — заявил пользователь Gary Schelvan.
Ранее похожее с точкой зрения Смита мнение высказывал американский журналист Такер Карлсон. По его словам, администрация Джо Байдена намерена начать войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране.