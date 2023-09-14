https://ria.ru/20230914/aeroflot-1896227624.html

"Аэрофлот" расширит страховое урегулирование лизинга самолетов

"Аэрофлот" расширит страховое урегулирование лизинга самолетов - РИА Новости, 14.09.2023

"Аэрофлот" расширит страховое урегулирование лизинга самолетов

"Аэрофлот" ведет переговоры об урегулировании страховых отношений по иностранному лизингу самолетов группы еще по 17 бортам, и до конца года планирует завершить РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T00:18

2023-09-14T00:18

2023-09-14T00:18

экономика

россия

украина

сша

аэрофлот

евросоюз

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" ведет переговоры об урегулировании страховых отношений по иностранному лизингу самолетов группы еще по 17 бортам, и до конца года планирует завершить процесс по 61 воздушному судну, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. Ранее в сентябре "Аэрофлот" завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам и 5 авиационным двигателям. AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга, а право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в ООО "Страховая компания "НСК", которая осуществила выплату суммы урегулирования. "Мы в процессе страхового урегулирования добиваемся значительно лучших условий относительно тех, которые у нас были, для нас это эффективное мероприятие. В настоящий момент завершили урегулирование по 18 самолетам и 5 двигателям с AirCap. Сейчас ведем переговоры еще по 17 самолетам, а до конца года планируем завершить процесс по 61 воздушному судну", - сказал Александровский. Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций. VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, украина, сша, аэрофлот, евросоюз, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023