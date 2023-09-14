https://ria.ru/20230914/adygeya-1896397810.html

В Адыгее изучат предложения конкурсантов "Лидеров России" в кадровой сфере

В Адыгее изучат предложения конкурсантов "Лидеров России" в кадровой сфере - РИА Новости, 14.09.2023

В Адыгее изучат предложения конкурсантов "Лидеров России" в кадровой сфере

Власти Адыгеи изучат предложения участников конкурса "Лидеры России" по вопросам подготовки и сохранения кадрового потенциала региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:20

2023-09-14T19:20

2023-09-14T19:20

республика адыгея

мурат кумпилов

кадры

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МАЙКОП, 14 сен - РИА Новости. Власти Адыгеи изучат предложения участников конкурса "Лидеры России" по вопросам подготовки и сохранения кадрового потенциала региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с участниками конкурса "Лидеры России", успешно прошедшими региональный этап состязаний, где они подготовили и представили совместное решение кейса по теме воспитания и сохранения кадров. "Проектная группа провела анализ ситуации в кадровой сфере, разработала комплекс мер по повышению привлекательности Адыгеи как места трудоустройства и жизни. Далее участники встречи обсудили предложенные инициативы. По итогам дискуссии руководитель региона поручил отраслевикам проработать предложения проектной группы", - говорится в сообщении. Глава республики также рассказал ребятам о задачах, которые решает управленческая команда региона и которые предстоит решать будущим лидерам. В их числе – дальнейшая работа по формированию комфортной среды для бизнеса и инвестиций, реализация флагманских проектов в сфере экономики и туризма, развитие территорий и повышение качества жизни населения. При этом он отметил, что по итогам прежних четырех сезонов победители конкурса были приглашены на руководящие должности в системе госуправления, в образовании и здравоохранении, в финансовой сфере и бизнесе. "Этот конкурс помогает выявлять и поддерживать лучших управленцев и находить правильное применение их способностям, чтобы такие талантливые и достойные люди играли значимую роль в развитии страны, повышали бы эффективность управления на госслужбе и в других сферах", – цитирует Кумпилова пресс-служба. Участие в конкурсе приняли около 800 жителей Адыгеи. Для участия в региональном этапе было отобрано семь конкурсантов, все они успешно прошли в окружной финал Южного федерального округа, который состоится в Ростове-на-Дону 24-26 ноября.

https://ria.ru/20230913/adygeya-1896177202.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, кадры