https://ria.ru/20230914/adygeya-1896397810.html
В Адыгее изучат предложения конкурсантов "Лидеров России" в кадровой сфере
В Адыгее изучат предложения конкурсантов "Лидеров России" в кадровой сфере - РИА Новости, 14.09.2023
В Адыгее изучат предложения конкурсантов "Лидеров России" в кадровой сфере
Власти Адыгеи изучат предложения участников конкурса "Лидеры России" по вопросам подготовки и сохранения кадрового потенциала региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:20
2023-09-14T19:20
2023-09-14T19:20
республика адыгея
мурат кумпилов
кадры
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МАЙКОП, 14 сен - РИА Новости. Власти Адыгеи изучат предложения участников конкурса "Лидеры России" по вопросам подготовки и сохранения кадрового потенциала региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с участниками конкурса "Лидеры России", успешно прошедшими региональный этап состязаний, где они подготовили и представили совместное решение кейса по теме воспитания и сохранения кадров. "Проектная группа провела анализ ситуации в кадровой сфере, разработала комплекс мер по повышению привлекательности Адыгеи как места трудоустройства и жизни. Далее участники встречи обсудили предложенные инициативы. По итогам дискуссии руководитель региона поручил отраслевикам проработать предложения проектной группы", - говорится в сообщении. Глава республики также рассказал ребятам о задачах, которые решает управленческая команда региона и которые предстоит решать будущим лидерам. В их числе – дальнейшая работа по формированию комфортной среды для бизнеса и инвестиций, реализация флагманских проектов в сфере экономики и туризма, развитие территорий и повышение качества жизни населения. При этом он отметил, что по итогам прежних четырех сезонов победители конкурса были приглашены на руководящие должности в системе госуправления, в образовании и здравоохранении, в финансовой сфере и бизнесе. "Этот конкурс помогает выявлять и поддерживать лучших управленцев и находить правильное применение их способностям, чтобы такие талантливые и достойные люди играли значимую роль в развитии страны, повышали бы эффективность управления на госслужбе и в других сферах", – цитирует Кумпилова пресс-служба. Участие в конкурсе приняли около 800 жителей Адыгеи. Для участия в региональном этапе было отобрано семь конкурсантов, все они успешно прошли в окружной финал Южного федерального округа, который состоится в Ростове-на-Дону 24-26 ноября.
https://ria.ru/20230913/adygeya-1896177202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, кадры
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Кадры
МАЙКОП, 14 сен - РИА Новости. Власти Адыгеи изучат предложения участников конкурса "Лидеры России" по вопросам подготовки и сохранения кадрового потенциала региона, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
встретился с участниками конкурса "Лидеры России", успешно прошедшими региональный этап состязаний, где они подготовили и представили совместное решение кейса по теме воспитания и сохранения кадров.
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"Проектная группа провела анализ ситуации в кадровой сфере, разработала комплекс мер по повышению привлекательности Адыгеи как места трудоустройства и жизни. Далее участники встречи обсудили предложенные инициативы. По итогам дискуссии руководитель региона поручил отраслевикам проработать предложения проектной группы", - говорится в сообщении.
Глава республики также рассказал ребятам о задачах, которые решает управленческая команда региона и которые предстоит решать будущим лидерам. В их числе – дальнейшая работа по формированию комфортной среды для бизнеса и инвестиций, реализация флагманских проектов в сфере экономики и туризма, развитие территорий и повышение качества жизни населения. При этом он отметил, что по итогам прежних четырех сезонов победители конкурса были приглашены на руководящие должности в системе госуправления, в образовании и здравоохранении, в финансовой сфере и бизнесе.
«
"Этот конкурс помогает выявлять и поддерживать лучших управленцев и находить правильное применение их способностям, чтобы такие талантливые и достойные люди играли значимую роль в развитии страны, повышали бы эффективность управления на госслужбе и в других сферах", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
Участие в конкурсе приняли около 800 жителей Адыгеи. Для участия в региональном этапе было отобрано семь конкурсантов, все они успешно прошли в окружной финал Южного федерального округа, который состоится в Ростове-на-Дону
24-26 ноября.