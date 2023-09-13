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Гутерреш обсудит зерновую сделку с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским - РИА Новости, 13.09.2023
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18:36 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/zerno-1896188343.html
Гутерреш обсудит зерновую сделку с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским
Гутерреш обсудит зерновую сделку с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским - РИА Новости, 13.09.2023
Гутерреш обсудит зерновую сделку с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на следующей неделе в ходе встреч на полях недели высокого уровня обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:36
2023-09-13T18:36
россия
турция
украина
сергей лавров
антониу гутерреш
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
оон
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ООН, 13 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на следующей неделе в ходе встреч на полях недели высокого уровня обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки. "На следующей неделе я приму президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова и этот вопрос (о зерновой сделк" - ред.) будет на столе дискуссий", - сказал Гутерреш на пресс-конференции. Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895041355.html
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россия, турция, украина, сергей лавров, антониу гутерреш, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон
Россия, Турция, Украина, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Гутерреш обсудит зерновую сделку с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским

Генсек ООН Гутерреш обсудит зерновую сделку с Лавровым, Эрдоганом и Зеленским

© РИА Новости / Eskinder DebebeАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 13 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что планирует на следующей неделе в ходе встреч на полях недели высокого уровня обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским будущее зерновой сделки.
"На следующей неделе я приму президента Зеленского, президента Эрдогана, министра Лаврова и этот вопрос (о зерновой сделк" - ред.) будет на столе дискуссий", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите G20 в Нью-Дели. 8 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Гутерреш призвал не делать из ООН "козла отпущения" за конфликт на Украине
8 сентября, 16:42
Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 19-26 сентября. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
 
РоссияТурцияУкраинаСергей ЛавровАнтониу ГутеррешВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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