Эксперт объяснил, почему страны ЕС запрещают ввоз украинского зерна
Хачатурян: запрещая ввоз зерна с Украины, страны ЕС действуют в своих интересах
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Возможное продление запрета пятью странами Евросоюза на ввоз украинского зерна показывает односторонний характер солидарности этих стран с Украиной, в данный момент им важнее лояльность собственного электората, прокомментировал РИА Новости доцент департамента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета Михаил Хачатурян.
Накануне кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Европейской комиссии, а в среду министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия продлят ограничения на ввоз.
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"Основная причина запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию и Румынию - то, что это зерно в результате действий его владельцев, крупных агропромышленных компаний США, Германии, Франции, не отправляется дальше в страны Африки, а выбрасывается на рынок стран-транзитеров и обрушивает цены, что больно бьет по местным фермерам", - пояснил Хачатурян.
"В этой связи очевидно, что если запрет не будет продлен Еврокомиссией, то появится пять локальных запретов, так как... лояльность своего электората важнее", - добавил он, заметив, что для Украины такой запрет лишь показывает, что "солидарность с ней - вещь односторонняя", потому что "блюсти свой рынок от входа конкурентов не менее важно и нужно".