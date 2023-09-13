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Эксперт объяснил, почему страны ЕС запрещают ввоз украинского зерна - РИА Новости, 13.09.2023
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15:33 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/zerno-1896129825.html
Эксперт объяснил, почему страны ЕС запрещают ввоз украинского зерна
Эксперт объяснил, почему страны ЕС запрещают ввоз украинского зерна - РИА Новости, 13.09.2023
Эксперт объяснил, почему страны ЕС запрещают ввоз украинского зерна
Возможное продление запрета пятью странами Евросоюза на ввоз украинского зерна показывает односторонний характер солидарности этих стран с Украиной, в данный... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:33
2023-09-13T15:33
евросоюз
еврокомиссия
зерновая сделка
украина
болгария
венгрия
экономика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Возможное продление запрета пятью странами Евросоюза на ввоз украинского зерна показывает односторонний характер солидарности этих стран с Украиной, в данный момент им важнее лояльность собственного электората, прокомментировал РИА Новости доцент департамента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета Михаил Хачатурян. Со 2 мая в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии был введен запрет ввоза с зерна с Украины, позже он был продлен до 15 сентября. Украинские аграрии в начале недели обратились к представителям Европейской комиссии и премьерам этих стран с призывом снять ограничения. Накануне кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Европейской комиссии, а в среду министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия продлят ограничения на ввоз. "Основная причина запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию и Румынию - то, что это зерно в результате действий его владельцев, крупных агропромышленных компаний США, Германии, Франции, не отправляется дальше в страны Африки, а выбрасывается на рынок стран-транзитеров и обрушивает цены, что больно бьет по местным фермерам", - пояснил Хачатурян. "В этой связи очевидно, что если запрет не будет продлен Еврокомиссией, то появится пять локальных запретов, так как... лояльность своего электората важнее", - добавил он, заметив, что для Украины такой запрет лишь показывает, что "солидарность с ней - вещь односторонняя", потому что "блюсти свой рынок от входа конкурентов не менее важно и нужно".
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895826160.html
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евросоюз, еврокомиссия, зерновая сделка, украина, болгария, венгрия, экономика
Евросоюз, Еврокомиссия, Зерновая сделка, Украина, Болгария, Венгрия, Экономика
Эксперт объяснил, почему страны ЕС запрещают ввоз украинского зерна

Хачатурян: запрещая ввоз зерна с Украины, страны ЕС действуют в своих интересах

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Возможное продление запрета пятью странами Евросоюза на ввоз украинского зерна показывает односторонний характер солидарности этих стран с Украиной, в данный момент им важнее лояльность собственного электората, прокомментировал РИА Новости доцент департамента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета Михаил Хачатурян.
Со 2 мая в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии был введен запрет ввоза с зерна с Украины, позже он был продлен до 15 сентября. Украинские аграрии в начале недели обратились к представителям Европейской комиссии и премьерам этих стран с призывом снять ограничения.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Премьер Польши в предвыборном ролике пообещал не ввозить украинское зерно
12 сентября, 13:32
Накануне кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Европейской комиссии, а в среду министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия продлят ограничения на ввоз.
«
"Основная причина запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию и Румынию - то, что это зерно в результате действий его владельцев, крупных агропромышленных компаний США, Германии, Франции, не отправляется дальше в страны Африки, а выбрасывается на рынок стран-транзитеров и обрушивает цены, что больно бьет по местным фермерам", - пояснил Хачатурян.
"В этой связи очевидно, что если запрет не будет продлен Еврокомиссией, то появится пять локальных запретов, так как... лояльность своего электората важнее", - добавил он, заметив, что для Украины такой запрет лишь показывает, что "солидарность с ней - вещь односторонняя", потому что "блюсти свой рынок от входа конкурентов не менее важно и нужно".
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Двойной продовольственный провал: Запад пожинает плоды санкций
23 июля, 08:00
 
ЕвросоюзЕврокомиссияЗерновая сделкаУкраинаБолгарияВенгрияЭкономика
 
 
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