https://ria.ru/20230913/zerno-1896129825.html

Эксперт объяснил, почему страны ЕС запрещают ввоз украинского зерна

Эксперт объяснил, почему страны ЕС запрещают ввоз украинского зерна - РИА Новости, 13.09.2023

Эксперт объяснил, почему страны ЕС запрещают ввоз украинского зерна

Возможное продление запрета пятью странами Евросоюза на ввоз украинского зерна показывает односторонний характер солидарности этих стран с Украиной, в данный... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:33

2023-09-13T15:33

2023-09-13T15:33

евросоюз

еврокомиссия

зерновая сделка

украина

болгария

венгрия

экономика

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Возможное продление запрета пятью странами Евросоюза на ввоз украинского зерна показывает односторонний характер солидарности этих стран с Украиной, в данный момент им важнее лояльность собственного электората, прокомментировал РИА Новости доцент департамента факультета "Высшая школа управления" Финансового университета Михаил Хачатурян. Со 2 мая в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии был введен запрет ввоза с зерна с Украины, позже он был продлен до 15 сентября. Украинские аграрии в начале недели обратились к представителям Европейской комиссии и премьерам этих стран с призывом снять ограничения. Накануне кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября, независимо от решения Европейской комиссии, а в среду министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия продлят ограничения на ввоз. "Основная причина запрета на ввоз украинского зерна в Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию и Румынию - то, что это зерно в результате действий его владельцев, крупных агропромышленных компаний США, Германии, Франции, не отправляется дальше в страны Африки, а выбрасывается на рынок стран-транзитеров и обрушивает цены, что больно бьет по местным фермерам", - пояснил Хачатурян. "В этой связи очевидно, что если запрет не будет продлен Еврокомиссией, то появится пять локальных запретов, так как... лояльность своего электората важнее", - добавил он, заметив, что для Украины такой запрет лишь показывает, что "солидарность с ней - вещь односторонняя", потому что "блюсти свой рынок от входа конкурентов не менее важно и нужно".

https://ria.ru/20230912/ukraina-1895826160.html

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

евросоюз, еврокомиссия, зерновая сделка, украина, болгария, венгрия, экономика