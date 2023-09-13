https://ria.ru/20230913/zerno-1896108861.html

Еще четыре страны ЕС могут продлить запрет на ввоз продуктов с Украины

Еще четыре страны ЕС могут продлить запрет на ввоз продуктов с Украины - РИА Новости, 13.09.2023

Еще четыре страны ЕС могут продлить запрет на ввоз продуктов с Украины

Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия в случае истечения моратория на ввоз зерна с Украины 15 сентября продлят ограничения на ввоз украинских сельхозпродуктов... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:32

2023-09-13T14:32

2023-09-13T14:32

украина

венгрия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

зерновая сделка

болгария

в мире

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БУДАПЕШТ, 13 сен - РИА Новости. Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия в случае истечения моратория на ввоз зерна с Украины 15 сентября продлят ограничения на ввоз украинских сельхозпродуктов на национальном уровне, а также расширят их список, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Во вторник Надь встретился с коллегами из Румынии, Болгарии и Словакии, обсудив с ними перспективу продления запрета на импорт украинских сельхозпродуктов, который истекает 15 сентября 2023 года. Ранее сообщалось, что кабинет министров Польши своим постановлением запретил ввоз зерна с Украины после 15 сентября независимо от решения Европейской комиссии. "Мы договорились с румынским, болгарским и словацким коллегами, что, если не будет решения Брюсселя о продлении моратория (на ввоз украинского зерна - ред.), мы продолжим поодиночке в рамках национальных компетенций. Мы хотели бы согласовать этот процесс. Хочу также заявить, что тогда запрет на импорт будет распространяться не на четыре продукта, мы представим расширенный список продуктов", - сказал Надь в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.Ранее в апреле, до введения общеевропейских ограничений, Венгрия внесла в перечень продуктов, запрещенных к импорту в страну с территории Украины, помимо зерновых и масличных культур, мясо, птицу, яйца, овощи, мед, хлебобулочные изделия, сахар и вино. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, позже запрет был продлен до 15 сентября. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230723/prodovolstvie-1885721030.html

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html

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украина, венгрия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, зерновая сделка, болгария, в мире