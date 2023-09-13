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В ООН при встрече с Зеленским выразят надежду на завершение конфликта - РИА Новости, 13.09.2023
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15:13 13.09.2023 (обновлено: 15:17 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/zelenskiy-1896124479.html
В ООН при встрече с Зеленским выразят надежду на завершение конфликта
В ООН при встрече с Зеленским выразят надежду на завершение конфликта - РИА Новости, 13.09.2023
В ООН при встрече с Зеленским выразят надежду на завершение конфликта
Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил в интервью РИА Новости, что в случае встречи с Владимиром Зеленским на полях недели высокого уровня... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:13
2023-09-13T15:17
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россия
украина
москва
владимир зеленский
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ООН, 13 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил в интервью РИА Новости, что в случае встречи с Владимиром Зеленским на полях недели высокого уровня выразит надежду на скорейшее завершение конфликта.Фрэнсис отметил, что согласится встретиться с Зеленским, если тот приедет и пожелает провести такую встречу."Я очень внимательно выслушаю, что он скажет", - сказал Фрэнсис."Что я ему скажу, так это то, что мы, люди ООН, понимаем, с какими трудностями он сталкивается, но мы всё же надеемся, что эту войну можно завершить как можно скорее, чтобы спасти жизни людей и (прекратить - ред.) страдания, которые сейчас происходят", - добавил председатель, отвечая на вопрос о том, каким будет его посыл Зеленскому.По его словам, лучшее решение для конфликта - его завершение."И мы в Генассамблее надеемся на то, что это может произойти в кратчайшие сроки", - заключил Фрэнсис.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
https://ria.ru/20230912/oon-1895943770.html
https://ria.ru/20230905/udobreniya-1894167110.html
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оон, в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, владимир путин
ООН, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Путин
В ООН при встрече с Зеленским выразят надежду на завершение конфликта

Председатель ООН при встрече с Зеленским выразит надежду на завершение конфликта

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис заявил в интервью РИА Новости, что в случае встречи с Владимиром Зеленским на полях недели высокого уровня выразит надежду на скорейшее завершение конфликта.
Фрэнсис отметил, что согласится встретиться с Зеленским, если тот приедет и пожелает провести такую встречу.
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"Я очень внимательно выслушаю, что он скажет", - сказал Фрэнсис.
"Что я ему скажу, так это то, что мы, люди ООН, понимаем, с какими трудностями он сталкивается, но мы всё же надеемся, что эту войну можно завершить как можно скорее, чтобы спасти жизни людей и (прекратить - ред.) страдания, которые сейчас происходят", - добавил председатель, отвечая на вопрос о том, каким будет его посыл Зеленскому.
По его словам, лучшее решение для конфликта - его завершение.
"И мы в Генассамблее надеемся на то, что это может произойти в кратчайшие сроки", - заключил Фрэнсис.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.
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ООНВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНВладимир Путин
 
 
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