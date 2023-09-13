https://ria.ru/20230913/yugra-1896040621.html

Сургутский район Югры заработал на грантах свыше 240 млн руб

Сургутский район Югры заработал на грантах свыше 240 млн руб - РИА Новости, 13.09.2023

Сургутский район Югры заработал на грантах свыше 240 млн руб

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа за последние два года заработал на грантах более 240 миллионов рублей, доходы были направлены на развитие... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:38

2023-09-13T10:38

2023-09-13T10:38

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

белый яр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа за последние два года заработал на грантах более 240 миллионов рублей, доходы были направлены на развитие муниципалитета, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "Сургутский район за два года заработал на грантах свыше 240 миллионов рублей. Столько суммарно стоили победы муниципалитета в различных региональных и федеральных конкурсах. В 2022 году общая сумма сверхдоходов составила 116 миллионов рублей, за девять месяцев этого года – уже 127 миллионов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По словам главы района, муниципалитет держится в числе лидеров окружного рейтинга по организации бюджетного процесса. Так, в текущем году за первое место район получил 48,6 миллиона рублей, а в прошлом за второе место - 15,9 миллиона. За деятельность органов местного самоуправления Сургутский район за последние два года получил от округа 40,9 миллиона рублей. Помимо этого, два года подряд район получает дотацию от властей Югры за развитие налогового потенциала – суммарно 14,7 миллиона рублей. "Являемся постоянными участниками и победителями регионального конкурса инициативных проектов. В прошлом году на реализацию пяти инициатив нам предоставили из округа 23,2 миллиона рублей, в этом году – уже 33,3 миллиона рублей на воплощение семи проектов", - добавил Трубецкой. По его словам, неналоговые доходы идут на развитие района. Так, в прошлом году они были направлены на капитальный ремонт дорог в Белом Яре и развитие сети молодежных центров в поселениях Сургутского района. В этом году 33,3 миллиона были вложены в создание медиа-пространства в деревне Русскинской, многофункциональной площадки в селе Угут, полосы препятствий для забега "В отрыв", инновационной площадки в поселке Ульт-Ягуне, фиджитал-арены, реабилитационного тренажерного зала и центра патриотического воспитания.

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

белый яр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, белый яр