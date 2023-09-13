Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район Югры заработал на грантах свыше 240 млн руб - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:38 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/yugra-1896040621.html
Сургутский район Югры заработал на грантах свыше 240 млн руб
Сургутский район Югры заработал на грантах свыше 240 млн руб - РИА Новости, 13.09.2023
Сургутский район Югры заработал на грантах свыше 240 млн руб
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа за последние два года заработал на грантах более 240 миллионов рублей, доходы были направлены на развитие... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:38
2023-09-13T10:38
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
белый яр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572917288_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a53fd15e575cac1d8f9320001b5aeae7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа за последние два года заработал на грантах более 240 миллионов рублей, доходы были направлены на развитие муниципалитета, сообщил глава района Андрей Трубецкой. "Сургутский район за два года заработал на грантах свыше 240 миллионов рублей. Столько суммарно стоили победы муниципалитета в различных региональных и федеральных конкурсах. В 2022 году общая сумма сверхдоходов составила 116 миллионов рублей, за девять месяцев этого года – уже 127 миллионов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По словам главы района, муниципалитет держится в числе лидеров окружного рейтинга по организации бюджетного процесса. Так, в текущем году за первое место район получил 48,6 миллиона рублей, а в прошлом за второе место - 15,9 миллиона. За деятельность органов местного самоуправления Сургутский район за последние два года получил от округа 40,9 миллиона рублей. Помимо этого, два года подряд район получает дотацию от властей Югры за развитие налогового потенциала – суммарно 14,7 миллиона рублей. "Являемся постоянными участниками и победителями регионального конкурса инициативных проектов. В прошлом году на реализацию пяти инициатив нам предоставили из округа 23,2 миллиона рублей, в этом году – уже 33,3 миллиона рублей на воплощение семи проектов", - добавил Трубецкой. По его словам, неналоговые доходы идут на развитие района. Так, в прошлом году они были направлены на капитальный ремонт дорог в Белом Яре и развитие сети молодежных центров в поселениях Сургутского района. В этом году 33,3 миллиона были вложены в создание медиа-пространства в деревне Русскинской, многофункциональной площадки в селе Угут, полосы препятствий для забега "В отрыв", инновационной площадки в поселке Ульт-Ягуне, фиджитал-арены, реабилитационного тренажерного зала и центра патриотического воспитания.
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
белый яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572917288_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9acae94570a60052d239151f3276d6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, белый яр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Белый Яр

Сургутский район Югры заработал на грантах свыше 240 млн руб

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сургутского района Новостройка в Сургутском районе ХМАО
Новостройка в Сургутском районе ХМАО - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Сургутского района
Новостройка в Сургутском районе ХМАО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа за последние два года заработал на грантах более 240 миллионов рублей, доходы были направлены на развитие муниципалитета, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
«
"Сургутский район за два года заработал на грантах свыше 240 миллионов рублей. Столько суммарно стоили победы муниципалитета в различных региональных и федеральных конкурсах. В 2022 году общая сумма сверхдоходов составила 116 миллионов рублей, за девять месяцев этого года – уже 127 миллионов", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы района, муниципалитет держится в числе лидеров окружного рейтинга по организации бюджетного процесса. Так, в текущем году за первое место район получил 48,6 миллиона рублей, а в прошлом за второе место - 15,9 миллиона. За деятельность органов местного самоуправления Сургутский район за последние два года получил от округа 40,9 миллиона рублей. Помимо этого, два года подряд район получает дотацию от властей Югры за развитие налогового потенциала – суммарно 14,7 миллиона рублей.
«
"Являемся постоянными участниками и победителями регионального конкурса инициативных проектов. В прошлом году на реализацию пяти инициатив нам предоставили из округа 23,2 миллиона рублей, в этом году – уже 33,3 миллиона рублей на воплощение семи проектов", - добавил Трубецкой.
По его словам, неналоговые доходы идут на развитие района. Так, в прошлом году они были направлены на капитальный ремонт дорог в Белом Яре и развитие сети молодежных центров в поселениях Сургутского района. В этом году 33,3 миллиона были вложены в создание медиа-пространства в деревне Русскинской, многофункциональной площадки в селе Угут, полосы препятствий для забега "В отрыв", инновационной площадки в поселке Ульт-Ягуне, фиджитал-арены, реабилитационного тренажерного зала и центра патриотического воспитания.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСургутский районБелый Яр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала