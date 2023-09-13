https://ria.ru/20230913/yakutiya-1896153497.html

Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР

Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР - РИА Новости, 13.09.2023

Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР

Якутия открыла первый ИТ-центр на базе средней школы в подшефном городе Кировское ДНР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:38

2023-09-13T16:38

2023-09-13T16:38

республика саха (якутия)

айсен николаев

донецкая область

донецкая народная республика

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896150706_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0702c06116ce7ce0addf690adaf0dfe9.jpg

ЯКУТСК, 13 сен - РИА Новости. Якутия открыла первый ИТ-центр на базе средней школы в подшефном городе Кировское ДНР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В рамках сотрудничества регионов в Кировском в настоящее время восстановлены 59 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе две школы, три детских сада, городская больница, проведено освещение улиц, ремонт дорог, благоустройство парка "Победа", создан МФЦ и другие социальные объекты. Также разработана проектно-сметная документация благоустройства парка Чернобыльцев. По поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в среду в подшефном городе распахнул двери новый объект. "В городе Кировское Донецкой Народной Республики сегодня начал работу первый ИТ-центр. Он позволит всем желающим проходить образовательные курсы по ИТ-направлениям и поможет создавать первые технологические стартапы. Центр оборудован пятнадцатью автоматизированными рабочими местами с интерактивными дисплеями. Оборудование позволяет проводить онлайн и оффлайн курсы для учащихся школ, так и для жителей города. В ИТ-центре до конца текущего года запланировано обучение 100 человек", - информирует пресс-служба.Отмечается, что торжественное открытие ИТ-центра состоялось в рамках ВЭФ-2023. В мероприятии приняли участие делегации из ДНР и Якутии. Николаев выразил надежду на то, что проект вызовет интерес не только у школьников, но и взрослых жителей, которые смогут пройти переобучение. Первый заместитель главы администрации города Кировское Васил Шергелашвили отметил, что открытие ИТ-центра является знаковым событием для республики и будет большим подспорьем для профессионального развития населения. "ИТ-парк находится на базе средней школы №2 города Кировское и, по словам директора школы Ольги Цюпка, инфраструктура данного центра будет использоваться во внеурочное время как цифровая платформа взаимодействия детей и родителей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html

донецкая область

донецкая народная республика

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

айсен николаев, донецкая область, донецкая народная республика, республика саха (якутия)