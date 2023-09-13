Рейтинг@Mail.ru
Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
16:38 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/yakutiya-1896153497.html
Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР
Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР - РИА Новости, 13.09.2023
Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР
Якутия открыла первый ИТ-центр на базе средней школы в подшефном городе Кировское ДНР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:38
2023-09-13T16:38
республика саха (якутия)
айсен николаев
донецкая область
донецкая народная республика
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896150706_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0702c06116ce7ce0addf690adaf0dfe9.jpg
ЯКУТСК, 13 сен - РИА Новости. Якутия открыла первый ИТ-центр на базе средней школы в подшефном городе Кировское ДНР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В рамках сотрудничества регионов в Кировском в настоящее время восстановлены 59 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе две школы, три детских сада, городская больница, проведено освещение улиц, ремонт дорог, благоустройство парка "Победа", создан МФЦ и другие социальные объекты. Также разработана проектно-сметная документация благоустройства парка Чернобыльцев. По поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в среду в подшефном городе распахнул двери новый объект. "В городе Кировское Донецкой Народной Республики сегодня начал работу первый ИТ-центр. Он позволит всем желающим проходить образовательные курсы по ИТ-направлениям и поможет создавать первые технологические стартапы. Центр оборудован пятнадцатью автоматизированными рабочими местами с интерактивными дисплеями. Оборудование позволяет проводить онлайн и оффлайн курсы для учащихся школ, так и для жителей города. В ИТ-центре до конца текущего года запланировано обучение 100 человек", - информирует пресс-служба.Отмечается, что торжественное открытие ИТ-центра состоялось в рамках ВЭФ-2023. В мероприятии приняли участие делегации из ДНР и Якутии. Николаев выразил надежду на то, что проект вызовет интерес не только у школьников, но и взрослых жителей, которые смогут пройти переобучение. Первый заместитель главы администрации города Кировское Васил Шергелашвили отметил, что открытие ИТ-центра является знаковым событием для республики и будет большим подспорьем для профессионального развития населения. "ИТ-парк находится на базе средней школы №2 города Кировское и, по словам директора школы Ольги Цюпка, инфраструктура данного центра будет использоваться во внеурочное время как цифровая платформа взаимодействия детей и родителей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html
донецкая область
донецкая народная республика
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896150706_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fdec15461c1091cb7b97fdde8aa1ff0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
айсен николаев, донецкая область, донецкая народная республика, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Донецкая область, Донецкая Народная Республика, Республика Саха (Якутия)

Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР

© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Открытие первого ИТ-центра в городе Кировское в ДНР при поддержке Якутии
Открытие первого ИТ-центра в городе Кировское в ДНР при поддержке Якутии - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 13 сен - РИА Новости. Якутия открыла первый ИТ-центр на базе средней школы в подшефном городе Кировское ДНР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В рамках сотрудничества регионов в Кировском в настоящее время восстановлены 59 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе две школы, три детских сада, городская больница, проведено освещение улиц, ремонт дорог, благоустройство парка "Победа", создан МФЦ и другие социальные объекты. Также разработана проектно-сметная документация благоустройства парка Чернобыльцев.
По поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в среду в подшефном городе распахнул двери новый объект.
«
"В городе Кировское Донецкой Народной Республики сегодня начал работу первый ИТ-центр. Он позволит всем желающим проходить образовательные курсы по ИТ-направлениям и поможет создавать первые технологические стартапы. Центр оборудован пятнадцатью автоматизированными рабочими местами с интерактивными дисплеями. Оборудование позволяет проводить онлайн и оффлайн курсы для учащихся школ, так и для жителей города. В ИТ-центре до конца текущего года запланировано обучение 100 человек", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что торжественное открытие ИТ-центра состоялось в рамках ВЭФ-2023. В мероприятии приняли участие делегации из ДНР и Якутии.
Николаев выразил надежду на то, что проект вызовет интерес не только у школьников, но и взрослых жителей, которые смогут пройти переобучение.
Первый заместитель главы администрации города Кировское Васил Шергелашвили отметил, что открытие ИТ-центра является знаковым событием для республики и будет большим подспорьем для профессионального развития населения.
«
"ИТ-парк находится на базе средней школы №2 города Кировское и, по словам директора школы Ольги Цюпка, инфраструктура данного центра будет использоваться во внеурочное время как цифровая платформа взаимодействия детей и родителей", - добавили в пресс-службе.
Флаги Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве
22 декабря 2022, 14:43
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевДонецкая областьДонецкая Народная РеспубликаРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала