https://ria.ru/20230913/yakutiya-1896153497.html
Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР
Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР - РИА Новости, 13.09.2023
Якутия открыла первый ИТ-центр в подшефном городе Кировское в ДНР
Якутия открыла первый ИТ-центр на базе средней школы в подшефном городе Кировское ДНР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:38
2023-09-13T16:38
2023-09-13T16:38
республика саха (якутия)
айсен николаев
донецкая область
донецкая народная республика
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 13 сен - РИА Новости. Якутия открыла первый ИТ-центр на базе средней школы в подшефном городе Кировское ДНР, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В рамках сотрудничества регионов в Кировском в настоящее время восстановлены 59 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе две школы, три детских сада, городская больница, проведено освещение улиц, ремонт дорог, благоустройство парка "Победа", создан МФЦ и другие социальные объекты. Также разработана проектно-сметная документация благоустройства парка Чернобыльцев. По поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева в среду в подшефном городе распахнул двери новый объект. "В городе Кировское Донецкой Народной Республики сегодня начал работу первый ИТ-центр. Он позволит всем желающим проходить образовательные курсы по ИТ-направлениям и поможет создавать первые технологические стартапы. Центр оборудован пятнадцатью автоматизированными рабочими местами с интерактивными дисплеями. Оборудование позволяет проводить онлайн и оффлайн курсы для учащихся школ, так и для жителей города. В ИТ-центре до конца текущего года запланировано обучение 100 человек", - информирует пресс-служба.Отмечается, что торжественное открытие ИТ-центра состоялось в рамках ВЭФ-2023. В мероприятии приняли участие делегации из ДНР и Якутии. Николаев выразил надежду на то, что проект вызовет интерес не только у школьников, но и взрослых жителей, которые смогут пройти переобучение. Первый заместитель главы администрации города Кировское Васил Шергелашвили отметил, что открытие ИТ-центра является знаковым событием для республики и будет большим подспорьем для профессионального развития населения. "ИТ-парк находится на базе средней школы №2 города Кировское и, по словам директора школы Ольги Цюпка, инфраструктура данного центра будет использоваться во внеурочное время как цифровая платформа взаимодействия детей и родителей", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221222/sotrudnichestvo-1840548231.html
донецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, донецкая область, донецкая народная республика, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Донецкая область, Донецкая Народная Республика, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 13 сен - РИА Новости.
Якутия открыла первый ИТ-центр на базе средней школы в подшефном городе Кировское ДНР, сообщает пресс-служба
главы и правительства республики.
В рамках сотрудничества регионов в Кировском в настоящее время восстановлены 59 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе две школы, три детских сада, городская больница, проведено освещение улиц, ремонт дорог, благоустройство парка "Победа", создан МФЦ и другие социальные объекты. Также разработана проектно-сметная документация благоустройства парка Чернобыльцев.
По поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева
в среду в подшефном городе распахнул двери новый объект.
«
"В городе Кировское Донецкой Народной Республики сегодня начал работу первый ИТ-центр. Он позволит всем желающим проходить образовательные курсы по ИТ-направлениям и поможет создавать первые технологические стартапы. Центр оборудован пятнадцатью автоматизированными рабочими местами с интерактивными дисплеями. Оборудование позволяет проводить онлайн и оффлайн курсы для учащихся школ, так и для жителей города. В ИТ-центре до конца текущего года запланировано обучение 100 человек", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что торжественное открытие ИТ-центра состоялось в рамках ВЭФ-2023. В мероприятии приняли участие делегации из ДНР и Якутии.
Николаев выразил надежду на то, что проект вызовет интерес не только у школьников, но и взрослых жителей, которые смогут пройти переобучение.
Первый заместитель главы администрации города Кировское Васил Шергелашвили отметил, что открытие ИТ-центра является знаковым событием для республики и будет большим подспорьем для профессионального развития населения.
«
"ИТ-парк находится на базе средней школы №2 города Кировское и, по словам директора школы Ольги Цюпка, инфраструктура данного центра будет использоваться во внеурочное время как цифровая платформа взаимодействия детей и родителей", - добавили в пресс-службе.
ДНР и Якутия заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве