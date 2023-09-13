Якутский креативный проект масштабировали на 18 регионов России
Власти: якутский креативный проект масштабировали на 18 регионов России
Панорама города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 сен - РИА Новости. Якутский креативный проект по проведению Арктической стартап-экспедиции масштабировали на 18 регионов России, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что Якутия инициировала в 2022 году проведение в регионах России первой арктической стартап-экспедиции, участие могут принять и другие страны, в том числе страны БРИКС и ШОС. Проект является развитием стартап-экспедиции "Б8", начавшейся в 2019 году. За 2019 и 2020 годы в "Б8" участвовали 266 проектов.
"На Восточном экономическом форуме дан старт "Арктической стартап-экспедиции: Дальний Восток и Арктика России". Проект, впервые появившийся в Якутии, нацелен на поддержку лучших проектов в креативной экономике макрорегиона России. Его призовой фонд составил 8 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что помимо ИТ-сферы, теперь в нее войдут все ключевые направления креативной индустрии.
"Очень рад, что наш проект стартап-экспедиции уверенно преодолел масштаб одного региона. Якутия считает для себя важнейшей задачей развитие сфер, приоритет которых обозначил президент страны. Поддержка творческих креативных индустрий – одно из направлений, где республика добилась серьезных успехов и готова делиться опытом, масштабировать его в регионах России", – приводятся слова главы республики Айсена Николаева.
По мнению министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, достижения Якутии в креативных индустриях и информационных технологиях должны стать достоянием всей России. В свою очередь директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде заявила, что в последние 20 лет в России научились инвестировать в сферу ИТ. "Сейчас нам нужно пройти тот же путь в креативном секторе. Уверена, что результат в этой индустрии превзойдет все наши ожидания. Со стороны центра будем поддерживать коллег и, конечно, в первую очередь, экспертизой", - сказала она.
По задумке организаторов, конкурс пройдет по таким направлениям, как кино, анимация, архитектура, разработка игр, дизайн одежды. "Финалы состоятся в восьми городах Дальнего Востока и Арктики. В частности, первый будет организован в Хабаровске по направлению "Компьютерная графика и анимация" в рамках международного фестиваля анимационного кино "Анимур", - говорится в сообщении.
Якутия входит в топ-10 российских регионов по экспорту услуг в сфере ИТ. В прошлом году республика была признана лучшим креативным регионом по версии Russian Creative Awards.