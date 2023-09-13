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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 13.09.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
В городе Сумы прогремели взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное". РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:10
2023-09-13T03:10
2023-09-13T03:15
специальная военная операция на украине
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сумы
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сумская область
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В городе Сумы прогремели взрывы, говорится в сообщении Telegram-канала "Общественное"."В Сумах слышны звуки взрывов", — отмечается в публикации.Ранее в Сумской и Одесской областях Украины прозвучала воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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в мире, украина, сумы, вооруженные силы рф, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Вооруженные силы РФ, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах произошли взрывы, объявлена тревога