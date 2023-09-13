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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 13.09.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прозвучали в Сумской области на Украине, сообщает в среду издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:03

2023-09-13T22:03

2023-09-13T22:03

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

украина

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумской области на Украине, сообщает в среду издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Сумской области. По предварительной информации, речь идет о поражении беспилотника", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

сумская область

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в мире, сумская область, украина