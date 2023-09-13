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Калужская область участвует в выставке "Мир глэмпинга 2023" в Москве - РИА Новости, 13.09.2023
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Калужская область
 
20:10 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/vystavka-1896205531.html
Калужская область участвует в выставке "Мир глэмпинга 2023" в Москве
Калужская область участвует в выставке "Мир глэмпинга 2023" в Москве - РИА Новости, 13.09.2023
Калужская область участвует в выставке "Мир глэмпинга 2023" в Москве
Команда Агентства по развитию туризма Калужской области представляет регион на выставке "Мир глэмпинга 2023", сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:10
2023-09-13T20:10
калужская область
калужская область
москва
россия
владислав шапша
экспоцентр
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КАЛУГА, 13 сен - РИА Новости. Команда Агентства по развитию туризма Калужской области представляет регион на выставке "Мир глэмпинга 2023", сообщает правительство региона. Сообщается, что в среду в Москве в Экспоцентре открылась вторая профильная выставка "Мир глэмпинга". На выставку съехались производители глэмпингов и подрядчики со всех уголков России, отельеры, представители госсектора и туристы собрались для конструктивного диалога, обмена мнениями, демонстрации примеров и реализации творческих идей для комфортного экотуризма. Выставка продлится до 14 сентября. От Калужской области в выставке участвует команда Агентства по развитию туризма региона. Их задача – показать все плюсы туризма в Калужской области как потенциальным инвесторам, так и гостям региона, отмечают в областном правительстве. "Отдых на природе становится все популярнее, а в сочетании с комфортом, тем более. В Калужской области глэмпинги располагаются на территории 30 объектов. Наибольшую популярность имеют объекты в Дзержинском, Козельском и Жуковском районах. Мы наблюдаем тенденцию на увеличение количества глэмпингов в нашем регионе в ближайшее время", - подчеркнула руководитель туристической сферы Калужской области Полина Коченкова. В июне текущего года правительство Калужской области сообщало, что регион получит федеральную субсидию в размере более 500 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отмечал, что выделенные средства позволят инвесторам создавать дополнительные места проживания для туристов и обеспечат новые рабочие места в районах. Шапша подчеркивал, что развитие туристической отрасли – одна из ключевых задач для региона.
https://ria.ru/20230912/maloyaroslavets-1895935943.html
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калужская область, москва, россия, владислав шапша, экспоцентр
Калужская область, Калужская область, Москва, Россия, Владислав Шапша, Экспоцентр
Калужская область участвует в выставке "Мир глэмпинга 2023" в Москве

Калужская область участвует в выставке "Мир глэмпинга 2023" в Москве

CC BY-SA 4.0 / Marwick42 / Maloyaroslavets, Russia. June, 2017 / Cropped imageМалоярославец
Малоярославец - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Marwick42 / Maloyaroslavets, Russia. June, 2017 / Cropped image
Малоярославец. Архивное фото
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КАЛУГА, 13 сен - РИА Новости. Команда Агентства по развитию туризма Калужской области представляет регион на выставке "Мир глэмпинга 2023", сообщает правительство региона.
Сообщается, что в среду в Москве в Экспоцентре открылась вторая профильная выставка "Мир глэмпинга". На выставку съехались производители глэмпингов и подрядчики со всех уголков России, отельеры, представители госсектора и туристы собрались для конструктивного диалога, обмена мнениями, демонстрации примеров и реализации творческих идей для комфортного экотуризма. Выставка продлится до 14 сентября.
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От Калужской области в выставке участвует команда Агентства по развитию туризма региона. Их задача – показать все плюсы туризма в Калужской области как потенциальным инвесторам, так и гостям региона, отмечают в областном правительстве.
"Отдых на природе становится все популярнее, а в сочетании с комфортом, тем более. В Калужской области глэмпинги располагаются на территории 30 объектов. Наибольшую популярность имеют объекты в Дзержинском, Козельском и Жуковском районах. Мы наблюдаем тенденцию на увеличение количества глэмпингов в нашем регионе в ближайшее время", - подчеркнула руководитель туристической сферы Калужской области Полина Коченкова.
В июне текущего года правительство Калужской области сообщало, что регион получит федеральную субсидию в размере более 500 миллионов рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отмечал, что выделенные средства позволят инвесторам создавать дополнительные места проживания для туристов и обеспечат новые рабочие места в районах. Шапша подчеркивал, что развитие туристической отрасли – одна из ключевых задач для региона.
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