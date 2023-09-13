https://ria.ru/20230913/vybory-1896142427.html
Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах
Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах - РИА Новости, 13.09.2023
Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах
Предварительно 16 губернаторских кампаний планируется на Едином дне голосования в 2024 году, будут выборы и на другие должности , заявила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:12
2023-09-13T16:12
2023-09-13T16:12
политика
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предварительно 16 губернаторских кампаний планируется на Едином дне голосования в 2024 году, будут выборы и на другие должности , заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Нам тоже предстоит очередной Единый день голосования в сентябре 2024 года... Предварительно 16 выборов высших должностных лиц", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду. Она отметила, что 16 выборов высших должностных лиц - это "тот минимум, который в любой момент может увеличиться". Также, по словам главы Центризбиркома, планируется 13 кампаний по выборам депутатов заксобраний, три кампании глав муниципальных образований административных центров столиц и 21 кампания по выборам депутатов заксобраний.
https://ria.ru/20230912/moskva-1895844547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, элла памфилова, цик рф
Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах
Памфилова: в 2024 году будет минимум 16 выборов глав регионов
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предварительно 16 губернаторских кампаний планируется на Едином дне голосования в 2024 году, будут выборы и на другие должности , заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Нам тоже предстоит очередной Единый день голосования в сентябре 2024 года... Предварительно 16 выборов высших должностных лиц", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду. Она отметила, что 16 выборов высших должностных лиц - это "тот минимум, который в любой момент может увеличиться".
Также, по словам главы Центризбиркома, планируется 13 кампаний по выборам депутатов заксобраний, три кампании глав муниципальных образований административных центров столиц и 21 кампания по выборам депутатов заксобраний.
Мосгоризбирком признал Собянина победителем выборов мэра