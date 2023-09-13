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Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах - РИА Новости, 13.09.2023
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16:12 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/vybory-1896142427.html
Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах
Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах - РИА Новости, 13.09.2023
Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах
Предварительно 16 губернаторских кампаний планируется на Едином дне голосования в 2024 году, будут выборы и на другие должности , заявила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:12
2023-09-13T16:12
политика
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предварительно 16 губернаторских кампаний планируется на Едином дне голосования в 2024 году, будут выборы и на другие должности , заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Нам тоже предстоит очередной Единый день голосования в сентябре 2024 года... Предварительно 16 выборов высших должностных лиц", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду. Она отметила, что 16 выборов высших должностных лиц - это "тот минимум, который в любой момент может увеличиться". Также, по словам главы Центризбиркома, планируется 13 кампаний по выборам депутатов заксобраний, три кампании глав муниципальных образований административных центров столиц и 21 кампания по выборам депутатов заксобраний.
https://ria.ru/20230912/moskva-1895844547.html
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политика, элла памфилова, цик рф
Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах

Памфилова: в 2024 году будет минимум 16 выборов глав регионов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предварительно 16 губернаторских кампаний планируется на Едином дне голосования в 2024 году, будут выборы и на другие должности , заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Нам тоже предстоит очередной Единый день голосования в сентябре 2024 года... Предварительно 16 выборов высших должностных лиц", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду. Она отметила, что 16 выборов высших должностных лиц - это "тот минимум, который в любой момент может увеличиться".
Также, по словам главы Центризбиркома, планируется 13 кампаний по выборам депутатов заксобраний, три кампании глав муниципальных образований административных центров столиц и 21 кампания по выборам депутатов заксобраний.
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ПолитикаЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
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