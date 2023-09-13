https://ria.ru/20230913/vybory-1896142427.html

Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах

Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах - РИА Новости, 13.09.2023

Памфилова заявила о 16 запланированных в 2024 году губернаторских выборах

Предварительно 16 губернаторских кампаний планируется на Едином дне голосования в 2024 году, будут выборы и на другие должности , заявила глава ЦИК РФ Элла... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:12

2023-09-13T16:12

2023-09-13T16:12

политика

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Предварительно 16 губернаторских кампаний планируется на Едином дне голосования в 2024 году, будут выборы и на другие должности , заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Нам тоже предстоит очередной Единый день голосования в сентябре 2024 года... Предварительно 16 выборов высших должностных лиц", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома в среду. Она отметила, что 16 выборов высших должностных лиц - это "тот минимум, который в любой момент может увеличиться". Также, по словам главы Центризбиркома, планируется 13 кампаний по выборам депутатов заксобраний, три кампании глав муниципальных образований административных центров столиц и 21 кампания по выборам депутатов заксобраний.

https://ria.ru/20230912/moskva-1895844547.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, элла памфилова, цик рф