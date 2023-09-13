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Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке
Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 13.09.2023
Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке
ЛАВРОВ В РАМКАХ НЕДЕЛИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ООН В НЬЮ-ЙОРКЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ПОРЯДКА 20 ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ГЕНСЕКОМ ООН - МИД РФ РИА Новости, 13.09.2023
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ЛАВРОВ В РАМКАХ НЕДЕЛИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ООН В НЬЮ-ЙОРКЕ ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ПОРЯДКА 20 ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ГЕНСЕКОМ ООН - МИД РФ
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Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке
Лавров встретится с генсеком ООН Гутеррешем в Нью-Йорке