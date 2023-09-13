https://ria.ru/20230913/voyna-1896012744.html

США и ЕС проиграли торговую войну против России, заявил Володин

США и ЕС проиграли торговую войну против России, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2023

США и ЕС проиграли торговую войну против России, заявил Володин

Вашингтон и Брюссель планировали ослабить и затем "разделить" Россию, торговую войну против РФ они проиграли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:33

2023-09-13T08:33

2023-09-13T08:35

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вашингтон и Брюссель планировали ослабить и затем "разделить" Россию, торговую войну против РФ они проиграли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем — разделить нашу страну, о чём публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло. Развернутая торговая война против России ими проиграна", — написал Володин. Володин отметил, что политика Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию России началась, когда "наша страна стала развиваться". "В бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства в мире США и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций", — добавил он. По словам Володина, борьба Вашингтона и Брюсселя против РФ ударила по ним самим.

https://ria.ru/20230911/konflikt-1895513627.html

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в мире, россия, вячеслав володин, госдума рф, сша