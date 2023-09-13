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США и ЕС проиграли торговую войну против России, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2023
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08:33 13.09.2023 (обновлено: 08:35 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/voyna-1896012744.html
США и ЕС проиграли торговую войну против России, заявил Володин
США и ЕС проиграли торговую войну против России, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2023
США и ЕС проиграли торговую войну против России, заявил Володин
Вашингтон и Брюссель планировали ослабить и затем "разделить" Россию, торговую войну против РФ они проиграли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T08:33
2023-09-13T08:35
в мире
россия
вячеслав володин
госдума рф
сша
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вашингтон и Брюссель планировали ослабить и затем "разделить" Россию, торговую войну против РФ они проиграли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем — разделить нашу страну, о чём публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло. Развернутая торговая война против России ими проиграна", — написал Володин. Володин отметил, что политика Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию России началась, когда "наша страна стала развиваться". "В бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства в мире США и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций", — добавил он. По словам Володина, борьба Вашингтона и Брюсселя против РФ ударила по ним самим.
https://ria.ru/20230911/konflikt-1895513627.html
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в мире, россия, вячеслав володин, госдума рф, сша
В мире, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, США
США и ЕС проиграли торговую войну против России, заявил Володин

Володин заявил о проигрыше Вашингтона и Брюсселя в торговой войне против России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вашингтон и Брюссель планировали ослабить и затем "разделить" Россию, торговую войну против РФ они проиграли, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«
"В планах Вашингтона и Брюсселя было ослабить, а затем — разделить нашу страну, о чём публично не раз заявляли американские и европейские политики. Не вышло. Развернутая торговая война против России ими проиграна", — написал Володин.
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Володин отметил, что политика Вашингтона и Брюсселя по сдерживанию России началась, когда "наша страна стала развиваться".
«
"В бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства в мире США и Брюссель стали реализовывать политику антироссийских санкций", — добавил он.
По словам Володина, борьба Вашингтона и Брюсселя против РФ ударила по ним самим.
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