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Ким Чен Ына в его поездке в Россию сопровождала сестра
Ким Чен Ына в его поездке в Россию сопровождала сестра - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ына в его поездке в Россию сопровождала сестра
Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сопровождает северокорейского лидера в поездке в Россию, она появилась на торжественном РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:33
2023-09-13T12:33
2023-09-13T12:33
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сопровождает северокорейского лидера в поездке в Россию, она появилась на торжественном обеде от имени президента РФ в его честь, но в переговорах не участвовала, передает корреспондент РИА Новости. Ранее на опубликованных Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) фотографиях с отъезда Ким Чен Ына из Северной Кореи Ким Ё Чжон была замечена стоящей рядом с фотографами, но отдельно от линии отбывающих в РФ чиновников. Не появилась она и на кадрах с прибытия бронепоезда Ким Чен Ына на приграничную станцию Хасан в России. Пока неясно, приехала ли она в РФ на поезде вместе с братом. В списке участников российско-корейских переговоров в среду ее имя также не было указано, но она сопровождала лидера КНДР, когда тот посещал испытательный корпус и расписывался в книге гостей на космодроме Восточный, а также во время торжественного обеда от имени президента РФ Владимира Путина в честь Ким Чен Ына после переговоров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, ким е чжон, владимир путин, хасан, в мире
Россия, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Владимир Путин, Хасан, В мире
Ким Чен Ына в его поездке в Россию сопровождала сестра
Сестра Ким Чен Ына сопровождала его в поездке, но не участвовала в переговорах
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сопровождает северокорейского лидера в поездке в Россию, она появилась на торжественном обеде от имени президента РФ в его честь, но в переговорах не участвовала, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на опубликованных Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) фотографиях с отъезда Ким Чен Ына из Северной Кореи Ким Ё Чжон была замечена стоящей рядом с фотографами, но отдельно от линии отбывающих в РФ чиновников. Не появилась она и на кадрах с прибытия бронепоезда Ким Чен Ына на приграничную станцию Хасан в России. Пока неясно, приехала ли она в РФ на поезде вместе с братом.
В списке участников российско-корейских переговоров в среду ее имя также не было указано, но она сопровождала лидера КНДР, когда тот посещал испытательный корпус и расписывался в книге гостей на космодроме Восточный, а также во время торжественного обеда от имени президента РФ Владимира Путина в честь Ким Чен Ына после переговоров.
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