Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ына в его поездке в Россию сопровождала сестра - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/vizit-1896075207.html
Ким Чен Ына в его поездке в Россию сопровождала сестра
Ким Чен Ына в его поездке в Россию сопровождала сестра - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ына в его поездке в Россию сопровождала сестра
Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сопровождает северокорейского лидера в поездке в Россию, она появилась на торжественном РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:33
2023-09-13T12:33
россия
ким чен ын
ким е чжон
владимир путин
хасан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896035874_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_39809fbfc6dcc69c7f7c530e20e37f44.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сопровождает северокорейского лидера в поездке в Россию, она появилась на торжественном обеде от имени президента РФ в его честь, но в переговорах не участвовала, передает корреспондент РИА Новости. Ранее на опубликованных Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) фотографиях с отъезда Ким Чен Ына из Северной Кореи Ким Ё Чжон была замечена стоящей рядом с фотографами, но отдельно от линии отбывающих в РФ чиновников. Не появилась она и на кадрах с прибытия бронепоезда Ким Чен Ына на приграничную станцию Хасан в России. Пока неясно, приехала ли она в РФ на поезде вместе с братом. В списке участников российско-корейских переговоров в среду ее имя также не было указано, но она сопровождала лидера КНДР, когда тот посещал испытательный корпус и расписывался в книге гостей на космодроме Восточный, а также во время торжественного обеда от имени президента РФ Владимира Путина в честь Ким Чен Ына после переговоров.
https://ria.ru/20230913/obed-1896068570.html
россия
хасан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896035874_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_6ca11675f507b6a899dbe168c41d4d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ким чен ын, ким е чжон, владимир путин, хасан, в мире
Россия, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Владимир Путин, Хасан, В мире
Ким Чен Ына в его поездке в Россию сопровождала сестра

Сестра Ким Чен Ына сопровождала его в поездке, но не участвовала в переговорах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСестра лидера КНДР Ким Ё Чжон на космодроме Восточный
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон на космодроме Восточный
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон сопровождает северокорейского лидера в поездке в Россию, она появилась на торжественном обеде от имени президента РФ в его честь, но в переговорах не участвовала, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на опубликованных Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК) фотографиях с отъезда Ким Чен Ына из Северной Кореи Ким Ё Чжон была замечена стоящей рядом с фотографами, но отдельно от линии отбывающих в РФ чиновников. Не появилась она и на кадрах с прибытия бронепоезда Ким Чен Ына на приграничную станцию Хасан в России. Пока неясно, приехала ли она в РФ на поезде вместе с братом.
В списке участников российско-корейских переговоров в среду ее имя также не было указано, но она сопровождала лидера КНДР, когда тот посещал испытательный корпус и расписывался в книге гостей на космодроме Восточный, а также во время торжественного обеда от имени президента РФ Владимира Путина в честь Ким Чен Ына после переговоров.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и новые победы России
Вчера, 12:05
 
РоссияКим Чен ЫнКим Е ЧжонВладимир ПутинХасанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала