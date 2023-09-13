https://ria.ru/20230913/vef-1895989843.html
Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция
Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция - РИА Новости, 13.09.2023
Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция
Четвертый, заключительный день ВЭФ. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:00
2023-09-13T03:00
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вэф-2023
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Четвертый, заключительный день ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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LIVE: Четвертый день Восточного экономического форума во Владивостоке
LIVE: Четвертый день Восточного экономического форума во Владивостоке
2023-09-13T03:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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вэф-2023, видео
Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция
Четвертый, заключительный день ВЭФ.
2023-09-13T03:00
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