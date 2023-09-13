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Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция

Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция - РИА Новости, 13.09.2023

Восточный экономический форум во Владивостоке. Прямая трансляция

Четвертый, заключительный день ВЭФ. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T03:00

2023-09-13T03:00

2023-09-13T03:35

вэф-2023

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Четвертый, заключительный день ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Четвертый день Восточного экономического форума во Владивостоке LIVE: Четвертый день Восточного экономического форума во Владивостоке 2023-09-13T03:00 true PT210M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2023, видео