https://ria.ru/20230913/ukraina-1896082786.html

На Украине произошли нарушения в движении поездов из-за отключения ЛЭП

На Украине произошли нарушения в движении поездов из-за отключения ЛЭП - РИА Новости, 13.09.2023

На Украине произошли нарушения в движении поездов из-за отключения ЛЭП

На Украине из-за отключения линии электропередач в Закарпатской области произошли нарушения в движении поездов, сообщили в среду в украинском министерстве... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:00

2023-09-13T13:00

2023-09-13T13:00

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украинская железная дорога

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. На Украине из-за отключения линии электропередач в Закарпатской области произошли нарушения в движении поездов, сообщили в среду в украинском министерстве энергетики. "В Закарпатской области отключалась воздушная линия 110 кВ. Из-за этого выключалась подстанция 110 кВ, которая питает подразделение "Украинских железных дорог", произошли нарушения в движении поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнергетики. По информации ведомства, в Харьковской области в результате боевых действий также была обесточена ЛЭП, без света остались 9 тысяч потребителей.

https://ria.ru/20230912/svet-1895820948.html

закарпатская область

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в мире, закарпатская область, украина, харьковская область, украинская железная дорога