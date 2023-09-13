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На Украине произошли нарушения в движении поездов из-за отключения ЛЭП - РИА Новости, 13.09.2023
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13:00 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896082786.html
На Украине произошли нарушения в движении поездов из-за отключения ЛЭП
На Украине произошли нарушения в движении поездов из-за отключения ЛЭП - РИА Новости, 13.09.2023
На Украине произошли нарушения в движении поездов из-за отключения ЛЭП
На Украине из-за отключения линии электропередач в Закарпатской области произошли нарушения в движении поездов, сообщили в среду в украинском министерстве... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:00
2023-09-13T13:00
в мире
закарпатская область
украина
харьковская область
украинская железная дорога
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. На Украине из-за отключения линии электропередач в Закарпатской области произошли нарушения в движении поездов, сообщили в среду в украинском министерстве энергетики. "В Закарпатской области отключалась воздушная линия 110 кВ. Из-за этого выключалась подстанция 110 кВ, которая питает подразделение "Украинских железных дорог", произошли нарушения в движении поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнергетики. По информации ведомства, в Харьковской области в результате боевых действий также была обесточена ЛЭП, без света остались 9 тысяч потребителей.
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закарпатская область
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в мире, закарпатская область, украина, харьковская область, украинская железная дорога
В мире, Закарпатская область, Украина, Харьковская область, Украинская железная дорога
На Украине произошли нарушения в движении поездов из-за отключения ЛЭП

В Закарпатской области произошли нарушения в работе поездов из-за отключения ЛЭП

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Железнодорожные пути. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. На Украине из-за отключения линии электропередач в Закарпатской области произошли нарушения в движении поездов, сообщили в среду в украинском министерстве энергетики.
"В Закарпатской области отключалась воздушная линия 110 кВ. Из-за этого выключалась подстанция 110 кВ, которая питает подразделение "Украинских железных дорог", произошли нарушения в движении поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнергетики.
По информации ведомства, в Харьковской области в результате боевых действий также была обесточена ЛЭП, без света остались 9 тысяч потребителей.
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На Украине около 430 населенных пунктов остались без света
12 сентября, 13:18
 
В миреЗакарпатская областьУкраинаХарьковская областьУкраинская железная дорога
 
 
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