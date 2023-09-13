https://ria.ru/20230913/ukraina-1895988605.html
"Будут потери": на Западе заговорили о возможном отказе от Украины
"Будут потери": на Западе заговорили о возможном отказе от Украины - РИА Новости, 13.09.2023
"Будут потери": на Западе заговорили о возможном отказе от Украины
Политические круги в Европе и США ставят под сомнение долгосрочную поддержку Украины, и эта позиция набирает все больше сторонников, пишут в статье в Foreign... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T02:40
2023-09-13T02:40
2023-09-13T04:37
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Политические круги в Европе и США ставят под сомнение долгосрочную поддержку Украины, и эта позиция набирает все больше сторонников, пишут в статье в Foreign Affairs эксперты Лиана Фикс и Майкл Киммейдж."В США конфликт на Украине стал предметом споров о том, сколько американцам следует тратить на поддержку зарубежных партнеров и союзников… В Европе пандемия Covid-19 и высокая инфляция стали серьезным экономическим ударом. Оптимизм по поводу успеха Украины начал ослабевать, что привело к росту скептицизма по поводу дальнейшей поддержки Киева", — указывают авторы статьи.Неудовлетворительные результаты летнего контрнаступления ВСУ и отсутствие конкретных планов по достижению победы, пишут Фикс и Киммейдж, придали смелости скептикам в отношении поддержки Киева. По мнению обозревателей, это переводит украинский конфликт на второй план в западных СМИ.В случае утраты поддержки Запада, как считают авторы, Киеву придется решать вопрос доступа к приобретению новой военной техники и проблему отсутствия западных разведданных, без которых ВСУ ждет неисчислимая потеря военных сил и ресурсов.Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.По оценке президента России Владимира Путина, то, в каком положении находятся ВСУ, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230913/ukraina-1895986258.html
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украина, европа, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
"Будут потери": на Западе заговорили о возможном отказе от Украины
FA: Киеву может грозить уход Запада с неисчислимыми потерями военных сил