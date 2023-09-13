https://ria.ru/20230913/uilan-1896214891.html

Американский посол встретилась с заключенным Уиланом

Американский посол встретилась с заключенным Уиланом - РИА Новости, 13.09.2023

Американский посол встретилась с заключенным Уиланом

Посол США в России Линн Трейси встретилась с заключенным американцем Полом Уиланом и заверила соотечественника в стремлении вернуть его домой, сообщил... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:39

2023-09-13T21:39

2023-09-13T21:39

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси встретилась с заключенным американцем Полом Уиланом и заверила соотечественника в стремлении вернуть его домой, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэтт Миллер. "Посол Трейси действительно сегодня встретилась с Полом Уиланом. Это был консульский визит", - сказал он на брифинге для СМИ. Уилан отбывает в России многолетний срок за шпионаж. Сам он вины не признает, а на родине его объявили незаконно удерживаемым лицом. "Мы считаем, что Пол продолжает демонстрировать невероятное мужество в условиях неправомерного задержания. Посол Трейси подтвердила ему, что президент (США Джо) Байден и госсекретарь (Энтони) Блинкен настроены вернуть его домой", - сказал Миллер. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на россиянина Виктора Бута.

https://ria.ru/20230817/zvonok-1890514262.html

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