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Американский посол встретилась с заключенным Уиланом
Американский посол встретилась с заключенным Уиланом - РИА Новости, 13.09.2023
Американский посол встретилась с заключенным Уиланом
Посол США в России Линн Трейси встретилась с заключенным американцем Полом Уиланом и заверила соотечественника в стремлении вернуть его домой, сообщил... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:39
2023-09-13T21:39
2023-09-13T21:39
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси встретилась с заключенным американцем Полом Уиланом и заверила соотечественника в стремлении вернуть его домой, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэтт Миллер. "Посол Трейси действительно сегодня встретилась с Полом Уиланом. Это был консульский визит", - сказал он на брифинге для СМИ. Уилан отбывает в России многолетний срок за шпионаж. Сам он вины не признает, а на родине его объявили незаконно удерживаемым лицом. "Мы считаем, что Пол продолжает демонстрировать невероятное мужество в условиях неправомерного задержания. Посол Трейси подтвердила ему, что президент (США Джо) Байден и госсекретарь (Энтони) Блинкен настроены вернуть его домой", - сказал Миллер. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая вернулась на родину в обмен на россиянина Виктора Бута.
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в мире, россия, сша, пол уилан, линн трейси, москва, фсб
В мире, Россия, США, Пол Уилан, Линн Трейси, Москва, ФСБ
Американский посол встретилась с заключенным Уиланом
Посол в РФ Трейси заверила заключенного Уилана в стремлении вернуть его домой
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Посол США в России Линн Трейси встретилась с заключенным американцем Полом Уиланом и заверила соотечественника в стремлении вернуть его домой, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэтт Миллер.
"Посол Трейси действительно сегодня встретилась с Полом Уиланом. Это был консульский визит", - сказал он на брифинге для СМИ.
Уилан отбывает в России многолетний срок за шпионаж. Сам он вины не признает, а на родине его объявили незаконно удерживаемым лицом.
"Мы считаем, что Пол продолжает демонстрировать невероятное мужество в условиях неправомерного задержания. Посол Трейси подтвердила ему, что президент (США Джо) Байден и госсекретарь (Энтони) Блинкен настроены вернуть его домой", - сказал Миллер.
Уилан был задержан в Москве
28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ
, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад
. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
Американские власти безуспешно добивались включения Уилана в последнюю сделку с Россией, но были вынуждены удовлетвориться баскетболисткой Бриттни Грайнер
, которая вернулась на родину в обмен на россиянина Виктора Бута
.
Брат Уилана подтвердил звонок Блинкена американцу