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Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента - РИА Новости, 13.09.2023
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Надежные люди
 
16:12 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/tsement-1896142311.html
Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента
Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента - РИА Новости, 13.09.2023
Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента
Саратовская область отправит в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в составе которого 20 тонн цемента, а также школьные... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:12
2023-09-13T16:12
надежные люди
саратовская область
сватово
луганская народная республика
леонид пасечник
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САРАТОВ, 13 сен - РИА Новости. Саратовская область отправит в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в составе которого 20 тонн цемента, а также школьные учебники, развивающие материалы, музыкальные инструменты, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин. "Саратовские спасатели загрузили 20 тонн цемента в машину очередной гуманитарной помощи для жителей подшефного Сватовского района Луганской Народной Республики. Кроме строительного материала, необходимого для проведения работ по подготовке инфраструктуры Сватово к отопительному сезону, в состав груза от правительства Саратовской области вошли посылки для юного поколения сватовцев. Так, старшеклассники получат новые учебники истории, дошкольники – развивающие и обучающие материалы, а воспитанники учреждений дополнительного образования – музыкальные инструменты и хореографические костюмы", - написал Юрин в своем телеграм-канале. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.
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саратовская область
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саратовская область, сватово, луганская народная республика, леонид пасечник
Надежные люди, Саратовская область, Сватово, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента

Юрин: Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента

© Фото : Юрий Юрин/TelegramСаратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента
Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : Юрий Юрин/Telegram
Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента
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САРАТОВ, 13 сен - РИА Новости. Саратовская область отправит в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в составе которого 20 тонн цемента, а также школьные учебники, развивающие материалы, музыкальные инструменты, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин.
«
"Саратовские спасатели загрузили 20 тонн цемента в машину очередной гуманитарной помощи для жителей подшефного Сватовского района Луганской Народной Республики. Кроме строительного материала, необходимого для проведения работ по подготовке инфраструктуры Сватово к отопительному сезону, в состав груза от правительства Саратовской области вошли посылки для юного поколения сватовцев. Так, старшеклассники получат новые учебники истории, дошкольники – развивающие и обучающие материалы, а воспитанники учреждений дополнительного образования – музыкальные инструменты и хореографические костюмы", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.
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Надежные людиСаратовская областьСватовоЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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