https://ria.ru/20230913/tsement-1896142311.html

Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента

Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента - РИА Новости, 13.09.2023

Саратовская область направит в подшефный район ЛНР 20 тонн цемента

Саратовская область отправит в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в составе которого 20 тонн цемента, а также школьные... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:12

2023-09-13T16:12

2023-09-13T16:12

надежные люди

саратовская область

сватово

луганская народная республика

леонид пасечник

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САРАТОВ, 13 сен - РИА Новости. Саратовская область отправит в подшефный Сватовский район Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в составе которого 20 тонн цемента, а также школьные учебники, развивающие материалы, музыкальные инструменты, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин. "Саратовские спасатели загрузили 20 тонн цемента в машину очередной гуманитарной помощи для жителей подшефного Сватовского района Луганской Народной Республики. Кроме строительного материала, необходимого для проведения работ по подготовке инфраструктуры Сватово к отопительному сезону, в состав груза от правительства Саратовской области вошли посылки для юного поколения сватовцев. Так, старшеклассники получат новые учебники истории, дошкольники – развивающие и обучающие материалы, а воспитанники учреждений дополнительного образования – музыкальные инструменты и хореографические костюмы", - написал Юрин в своем телеграм-канале. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее информировал, что Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом республики. Пресс-служба саратовского губернатора отмечала, что регион 9 июля 2022 года отправил в подшефный Сватовский район первые 50 тонн гуманитарных грузов, в том числе стройматериалы, товары первой необходимости, детские товары и медикаменты. После этого регион неоднократно отправлял в подшефный район партии гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230913/gumpomosch-1896098327.html

саратовская область

сватово

луганская народная республика

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саратовская область, сватово, луганская народная республика, леонид пасечник