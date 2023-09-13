https://ria.ru/20230913/tekhnologii-1896057597.html
Лихачев: человечество должно уметь использовать новые технологии во благо
Лихачев: человечество должно уметь использовать новые технологии во благо - РИА Новости, 13.09.2023
Лихачев: человечество должно уметь использовать новые технологии во благо
Человечество должно иметь достаточно моральных сил и политической воли, чтобы ставить новые технологии на службу себе, а не во вред, считает генеральный... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:36
2023-09-13T11:36
2023-09-13T11:37
россия
алексей лихачев
дальневосточный федеральный университет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Человечество должно иметь достаточно моральных сил и политической воли, чтобы ставить новые технологии на службу себе, а не во вред, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он выступил на сессии "Технологии будущего: осталось ли место для любви?" Восточного экономического форум. На ней обсуждались вопросы развития новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, и преимущества и риски, которые они несут. "Мы обречены на развитие. Это развитие всегда будет таить в себе вызовы, угрозы, и у нас должно быть достаточно моральных сил, убеждений и нравственности, политической воли для того, чтобы эту работу ставить на службу человечеству, а не вопреки", - сказал глава "Росатома". Лихачев напомнил историю развития ядерных технологий, когда в 1930-х годах ученым поначалу казалось, что энергия атомного ядра не будет использована на практике, но уже через 10 лет, в 1945 году, произошли атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американцами. Но атомная энергия уже много десятков лет служит мирным целям, в этом большая заслуга России, отметил Лихачев. ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230912/rosatom-1895710438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, дальневосточный федеральный университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф-2023
Россия, Алексей Лихачев, Дальневосточный федеральный университет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ВЭФ-2023
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Человечество должно иметь достаточно моральных сил и политической воли, чтобы ставить новые технологии на службу себе, а не во вред, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Он выступил на сессии "Технологии будущего: осталось ли место для любви?" Восточного экономического форум. На ней обсуждались вопросы развития новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, и преимущества и риски, которые они несут.
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"Мы обречены на развитие. Это развитие всегда будет таить в себе вызовы, угрозы, и у нас должно быть достаточно моральных сил, убеждений и нравственности, политической воли для того, чтобы эту работу ставить на службу человечеству, а не вопреки", - сказал глава "Росатома".
Лихачев напомнил историю развития ядерных технологий, когда в 1930-х годах ученым поначалу казалось, что энергия атомного ядра не будет использована на практике, но уже через 10 лет, в 1945 году, произошли атомные бомбардировки Хиросимы
и Нагасаки
американцами. Но атомная энергия уже много десятков лет служит мирным целям, в этом большая заслуга России
, отметил Лихачев.
ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.