https://ria.ru/20230913/tekhnologii-1896057597.html

Лихачев: человечество должно уметь использовать новые технологии во благо

Лихачев: человечество должно уметь использовать новые технологии во благо - РИА Новости, 13.09.2023

Лихачев: человечество должно уметь использовать новые технологии во благо

Человечество должно иметь достаточно моральных сил и политической воли, чтобы ставить новые технологии на службу себе, а не во вред, считает генеральный... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:36

2023-09-13T11:36

2023-09-13T11:37

россия

алексей лихачев

дальневосточный федеральный университет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Человечество должно иметь достаточно моральных сил и политической воли, чтобы ставить новые технологии на службу себе, а не во вред, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он выступил на сессии "Технологии будущего: осталось ли место для любви?" Восточного экономического форум. На ней обсуждались вопросы развития новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, и преимущества и риски, которые они несут. "Мы обречены на развитие. Это развитие всегда будет таить в себе вызовы, угрозы, и у нас должно быть достаточно моральных сил, убеждений и нравственности, политической воли для того, чтобы эту работу ставить на службу человечеству, а не вопреки", - сказал глава "Росатома". Лихачев напомнил историю развития ядерных технологий, когда в 1930-х годах ученым поначалу казалось, что энергия атомного ядра не будет использована на практике, но уже через 10 лет, в 1945 году, произошли атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американцами. Но атомная энергия уже много десятков лет служит мирным целям, в этом большая заслуга России, отметил Лихачев. ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230912/rosatom-1895710438.html

россия

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Артем Смирнов

россия, алексей лихачев, дальневосточный федеральный университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф-2023