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Оскорблял и насмехался. Пьяный поляк избил украинского таксиста - РИА Новости, 13.09.2023
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04:39 13.09.2023 (обновлено: 11:37 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/taksist-1895993528.html
Оскорблял и насмехался. Пьяный поляк избил украинского таксиста
Оскорблял и насмехался. Пьяный поляк избил украинского таксиста - РИА Новости, 13.09.2023
Оскорблял и насмехался. Пьяный поляк избил украинского таксиста
В Польше задержали двух мужчин, напавших на украинского таксиста в Гданьске, сообщило издание Wprost со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T04:39
2023-09-13T11:37
в мире
польша
гданьск
украина
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Польше задержали двух мужчин, напавших на украинского таксиста в Гданьске, сообщило издание Wprost со ссылкой на полицию.Двое поляков заказали через приложение такси до аэропорта, за рулем автомобиля оказался молодой украинец, рассказали журналисты."Все началось с того, что водитель обратил внимание сидящего впереди пассажира на то, чтобы он не употреблял алкоголь в такси. Пассажир не только не выполнил эту просьбу, но и начал вульгарно оскорблять водителя и насмехаться над его происхождением. &lt;…&gt; Хотя водитель старался сохранять спокойствие, пассажиры становились все более агрессивными", — говорится в статье.Когда такси остановилось на светофоре, сидевший спереди пассажир ударил украинца по лицу, после чего водитель распылил перцовый баллончик и стал звать на помощь. Полиция задержала двух мужчин 40 и 43 лет, им предъявили обвинения.
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в мире, польша, гданьск, украина
В мире, Польша, Гданьск, Украина
Оскорблял и насмехался. Пьяный поляк избил украинского таксиста

Wprost: пьяный поляк ударил по лицу украинского таксиста в Гданьске

Скриншот записи видеорегистратора
Скриншот записи видеорегистратора
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Польше задержали двух мужчин, напавших на украинского таксиста в Гданьске, сообщило издание Wprost со ссылкой на полицию.
Двое поляков заказали через приложение такси до аэропорта, за рулем автомобиля оказался молодой украинец, рассказали журналисты.
«
"Все началось с того, что водитель обратил внимание сидящего впереди пассажира на то, чтобы он не употреблял алкоголь в такси. Пассажир не только не выполнил эту просьбу, но и начал вульгарно оскорблять водителя и насмехаться над его происхождением. <…> Хотя водитель старался сохранять спокойствие, пассажиры становились все более агрессивными", — говорится в статье.
Когда такси остановилось на светофоре, сидевший спереди пассажир ударил украинца по лицу, после чего водитель распылил перцовый баллончик и стал звать на помощь.
Полиция задержала двух мужчин 40 и 43 лет, им предъявили обвинения.
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