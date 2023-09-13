https://ria.ru/20230913/taksist-1895993528.html

Оскорблял и насмехался. Пьяный поляк избил украинского таксиста

Оскорблял и насмехался. Пьяный поляк избил украинского таксиста - РИА Новости, 13.09.2023

Оскорблял и насмехался. Пьяный поляк избил украинского таксиста

В Польше задержали двух мужчин, напавших на украинского таксиста в Гданьске, сообщило издание Wprost со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T04:39

2023-09-13T04:39

2023-09-13T11:37

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гданьск

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Польше задержали двух мужчин, напавших на украинского таксиста в Гданьске, сообщило издание Wprost со ссылкой на полицию.Двое поляков заказали через приложение такси до аэропорта, за рулем автомобиля оказался молодой украинец, рассказали журналисты."Все началось с того, что водитель обратил внимание сидящего впереди пассажира на то, чтобы он не употреблял алкоголь в такси. Пассажир не только не выполнил эту просьбу, но и начал вульгарно оскорблять водителя и насмехаться над его происхождением. <…> Хотя водитель старался сохранять спокойствие, пассажиры становились все более агрессивными", — говорится в статье.Когда такси остановилось на светофоре, сидевший спереди пассажир ударил украинца по лицу, после чего водитель распылил перцовый баллончик и стал звать на помощь. Полиция задержала двух мужчин 40 и 43 лет, им предъявили обвинения.

https://ria.ru/20230913/dom-1895991595.html

польша

гданьск

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Максим Горбачев

в мире, польша, гданьск, украина