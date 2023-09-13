https://ria.ru/20230913/sud-1896193866.html

На Кубани осудят водителя без прав, устроившего ДТП с тремя погибшими

На Кубани осудят водителя без прав, устроившего ДТП с тремя погибшими - РИА Новости, 13.09.2023

На Кубани осудят водителя без прав, устроившего ДТП с тремя погибшими

Водитель, севший за руль грузовика без прав и устроивший ДТП на Кубани, где погибли три человека, предстанет перед судом, сообщают в СУСКР по региону. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T19:03

2023-09-13T19:03

2023-09-13T19:03

авто

происшествия

россия

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КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Водитель, севший за руль грузовика без прав и устроивший ДТП на Кубани, где погибли три человека, предстанет перед судом, сообщают в СУСКР по региону. По данным следствия, 4 июня обвиняемый, лишенный права управления транспортными средствами уже более двух лет, ехал на грузовике по объездной дороге станицы Выселки. Выполняя обгон, он выехал на встречную полосу, а затем на обочину. Там мужчина столкнулся с легковым автомобилем, в котором находилась семья из четырех человек - 47-летний водитель, его 11-летний сын и 44-летняя сожительница погибли на месте. Еще один сын погибшего 18 лет получил травмы, "повлекшие причинение тяжкого вреда его здоровью". "Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего водителя большегрузного автомобиля. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть троих лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенного лицом, лишенным права управления транспортным средством (пункт "в" части 6 статьи 264 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину. Он заключен под стражу. Уголовное дело будет направлено в суд.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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авто, происшествия, россия