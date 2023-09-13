Кишинев не разъяснил суть обвинений в адрес главы Sputnik Молдова
Глава Sputnik Молдова Денисов заявил, что Кишинев не объяснил сути обвинений
© Sputnik / Наталья АйриянВиталий Денисов
© Sputnik / Наталья Айриян
Виталий Денисов. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что Кишинев не объяснил сути обвинений в его адрес перед депортацией.
"Мне дали две минуты на сборы. А когда ты выходишь в шортах, сборы затруднительны, особенно за две минуты. Я успел одеться, и все. Я спросил, что, собственно, было поводом (для требования покинуть квартиру. — Прим. ред.)? Они ответили: "Ну мы же представились", — рассказал собеседник агентства по приезде в Москву.
Как отметил Денисов, он был полностью уверен, что едет в иммиграционную службу "просто пробеседовать", в этом его уверили сотрудники ведомства. Приказ о депортации, подписанный главой службы, журналист увидел только в машине. В нем были ссылки на молдавские законы, которые Денисову никто не разъяснил.
По его мнению, дело против Кишинева можно выиграть в международном суде. Журналист не исключил, что подаст обращение в Европейский суд по правам человека, отметив, что "Молдавия проиграла огромное количество исков в ЕСПЧ".
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"Сейчас же модно, когда россиянин подает иск в ЕСПЧ? По большому счету, там ситуация такова, что отсудить у Молдавии можно", — заявил Денисов.
Руководитель Sputnik Молдова прилетел в аэропорт Домодедово вечером в среду после того, как его депортировали из Молдавии.
Сегодня утром Денисов сообщил, что, когда он спал, к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, попросили собраться и ехать с ними. В машине ему вручили копию решения о том, что журналист представляет угрозу национальной безопасности Молдавии и должен покинуть страну без права въезда в течение десяти лет.
Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, по словам Денисова, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен он, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше".
Как отметил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя ситуацию, разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.