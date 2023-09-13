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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.09.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Потери ВСУ за минувшие сутки на купянском направлении составили до 85 солдат, также был уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны, сообщили в среду в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:30

2023-09-13T14:30

2023-09-13T14:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Потери ВСУ за минувшие сутки на купянском направлении составили до 85 солдат, также был уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "гвоздика", артиллерийская система M777 и гаубица M109 "Paladin" производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, в минувшие сутки был уничтожен склад боеприпасов 114 бригады ТРО в районе Глубокого (Харьковская область).

украина

харьковская область

луганская народная республика

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