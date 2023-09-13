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В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 13.09.2023 (обновлено: 14:38 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896108083.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.09.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Потери ВСУ за минувшие сутки на купянском направлении составили до 85 солдат, также был уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны, сообщили в среду в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:30
2023-09-13T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Потери ВСУ за минувшие сутки на купянском направлении составили до 85 солдат, также был уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "гвоздика", артиллерийская система M777 и гаубица M109 "Paladin" производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, в минувшие сутки был уничтожен склад боеприпасов 114 бригады ТРО в районе Глубокого (Харьковская область).
украина
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Харьковская область, Луганская Народная Республика
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 85 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Потери ВСУ за минувшие сутки на купянском направлении составили до 85 солдат, также был уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка "гвоздика", артиллерийская система M777 и гаубица M109 "Paladin" производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, в минувшие сутки был уничтожен склад боеприпасов 114 бригады ТРО в районе Глубокого (Харьковская область).
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 сентября, 16:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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