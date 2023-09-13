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Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 13.09.2023 (обновлено: 14:43 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896106995.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 13.09.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении около 235 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:28
2023-09-13T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении около 235 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты Украины в районах Новомайорского ДНР и Приятного Запорожской области."Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", - уточнили в министерстве.
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении

МО РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 235 военнослужащих за сутки

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении около 235 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.
На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты Украины в районах Новомайорского ДНР и Приятного Запорожской области.
«
"Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", - уточнили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 сентября, 16:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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