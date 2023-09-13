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Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 13.09.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении около 235 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:28

2023-09-13T14:28

2023-09-13T14:43

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении около 235 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты Украины в районах Новомайорского ДНР и Приятного Запорожской области."Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", - уточнили в министерстве.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика