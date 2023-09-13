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Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 13.09.2023
Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении около 235 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:28
2023-09-13T14:28
2023-09-13T14:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении около 235 военнослужащих, сообщили в среду в сводке Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении группировка "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты Украины в районах Новомайорского ДНР и Приятного Запорожской области."Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", - уточнили в министерстве.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях Киева на Южно-Донецком направлении
МО РФ: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 235 военнослужащих за сутки