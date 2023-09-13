https://ria.ru/20230913/sotrudnichestvo-1896065696.html

Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран

Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран

Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным стратегическое и тактическое сотрудничество России и КНДР. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:59

2023-09-13T11:59

2023-09-13T12:58

россия

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

политика

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным стратегическое и тактическое сотрудничество России и КНДР."Только что мы с товарищем Путиным углублено обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе и пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира как в регионе, так и во всем мире", - заявил он в ходе официального обеда в честь лидера КНДР.

https://ria.ru/20230913/kndr-1896067554.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), политика