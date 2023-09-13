Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 13.09.2023 (обновлено: 12:58 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/sotrudnichestvo-1896065696.html
Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран
Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран
Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным стратегическое и тактическое сотрудничество России и КНДР. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:59
2023-09-13T12:58
россия
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896010213_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_a9a30496eda5bf374cec7de5a79872f8.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным стратегическое и тактическое сотрудничество России и КНДР."Только что мы с товарищем Путиным углублено обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе и пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира как в регионе, так и во всем мире", - заявил он в ходе официального обеда в честь лидера КНДР.
https://ria.ru/20230913/kndr-1896067554.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896010213_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_ec48cd28d407496f81eefbbf51b44706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), политика
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Политика
Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран

Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным стратегическое и тактическое сотрудничество России и КНДР.
"Только что мы с товарищем Путиным углублено обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе и пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира как в регионе, так и во всем мире", - заявил он в ходе официального обеда в честь лидера КНДР.
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Ким Чен Ын заявил об уверенности в нерушимости связей России и КНДР
Вчера, 12:02
 
РоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинКНДР (Северная Корея)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала