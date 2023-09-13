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Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран
Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран
Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным стратегическое и тактическое сотрудничество России и КНДР. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:59
2023-09-13T11:59
2023-09-13T12:58
россия
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
политика
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным стратегическое и тактическое сотрудничество России и КНДР."Только что мы с товарищем Путиным углублено обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе и пришли к удовлетворительному единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира как в регионе, так и во всем мире", - заявил он в ходе официального обеда в честь лидера КНДР.
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россия, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), политика
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Политика
Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество двух стран
Ким Чен Ын обсудил с Путиным стратегическое сотрудничество России и КНДР