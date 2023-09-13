https://ria.ru/20230913/sobor-1895621287.html

Кафедральный собор в Калининграде

Кафедральный собор в Калининграде - РИА Новости, 13.09.2023

Кафедральный собор в Калининграде

Главное культурное и историческое место Калининграда – Кафедральный собор – расположен на острове Иммануила Канта. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T02:30

2023-09-13T02:30

2023-09-13T02:30

справки

калининград

россия

кенигсберг

иммануил кант

иисус христос

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Главное культурное и историческое место Калининграда – Кафедральный собор – расположен на острове Иммануила Канта. Собор основан в первой трети XIV века под покровительством Тевтонского ордена (германский духовно-рыцарский военный орден, основанный в XII веке) и является одним из немногих образцов готической архитектуры в России.Храм был построен епископом Зигфридом Земландским в 1297-1302 годах в юго-западной части Альтштадта (впоследствии Кенигсберга, ныне Калининград) и был посвящен святым Адальберту и Елизавете. Однако его преемник, епископ Иоганес Кларе, счел построенный собор слишком маленьким. По его просьбе в 1327 году магистр Тевтонского ордена Вернер фон Орзельн выделил новый участок для главной церкви города на острове Кнайпхоф (ныне остров Иммануила Канта). Точная дата начала строительства собора на этом месте неизвестна. Формально его "днем рождения" считается 13 сентября 1333 года. В этот день магистр Тевтонского ордена Лютер фон Брауншвейг дал разрешение на возведение собора. Материалом для него стал кирпич снесенного собора в Альтштадте. Датой завершения строительства считается 1380 год, но работы в соборе продолжались и позднее.Согласно хроникам, Кенигсбергский кафедральный собор был посвящен Высокосвященному телу Иисуса Христа, Деве Марии, Всем Святым и святому Адальберту.Первоначально собор был выстроен без башен, как храмы ранней готики, с оголенными, тяжелыми стенами. В 1333 году с западной стороны появились южная башня с 12-угольным верхом, и северная – с простым фронтоном. Массивный фасад с запада был разделен множеством слепых окон. Одновременно с башнями был построен неф (западная часть церкви, предназначенная для мирян), в 1344 году он был накрыт, а полностью закончен в 1351 году. Сначала собор был однонефным, затем у западной части появился трехнефный корпус. В однонефной части, известной как Высокие хоры, молились рыцари, в трехнефной (Низкие хоры) – мещане.При Великом магистре Винрихе фон Книпроде (1351-1358) собор перестроили в трехнефное помещение с высоким средним нефом, завершена не позднее 1382 года. Стены боковых нефов были надстроены, окна удлинены, появился второй ряд окон над слепыми окнами северной стороны. В 1370-1400 годы нефы собора были расписаны. В 1440 году деревянные потолочные перекрытия заменили на каменные. Своды среднего нефа были выполнены по образцу сводов хора. От города собор отделили стеной. На дворе были построены епископское подворье, с севера – школа и госпиталь.В 1519 году в соборе прошла последняя католическая служба, в 1523 году – первая евангелическая проповедь, ставшая началом Реформации (религиозное движение в Европе XVI-XVII веков, приведшее к появлению протестантизма).После упразднения в 1525 году Тевтонского ордена собор стал главным храмом первого в Европе протестантского государства – герцогства Пруссии (территория современных Германии, Польши, Литвы и России).В 1528 году собор стал кнайпхофской приходской кирхой. В 1553 году к фасадам были пристроены башни, на одной из которых был установлен флюгер в виде русалки. Вскоре рядом было построено здание университета Альбертина (Кенигсбергский университет).В 1640 году на соборе установили часы с боем.В 1694 году был установлен орган Маинаса Обруха, который имел "10 мехов и свыше 60 голосов". Был и меньший орган работы мастера Шеренбергера.Кафедральный собор также служил усыпальницей: внутри и снаружи здания находится более ста надгробий. Первое погребение основателя собора Великого магистра Тевтонского ордена Лютгера фон Брауншвайга относится к 1335 году, последнее – предположительно к 1809 году. Здесь нашли свой последний приют магистры Тевтонского ордена, епископы, ученые. Из профессоров Альбертины, захороненных в усыпальнице с 1558 года, последним стал великий немецкий философ Иммануил Кант (1724-1804), чье тело было погребено 28 февраля 1804 года у северо-восточного угла собора. В 1880 году над могилой была возведена часовня в стиле неоготики, а в 1924 году был воздвигнут портик. Эта пристройка сохранилась в неизменном виде. В соборе также был захоронен герцог Альбрехт фон Гогенцоллерн (1490-1568), магистр Тевтонского ордена, часть его фамильной усыпальницы также сохранились до наших дней. На юге острова, на Епископской площади, находится могила Юлиуса Руппа (1809-1884), основателя "Свободной католико-евангелической общины".Собор выполнял и функции крепости. Так, в 1344 году в нем провел зиму граф Вильгельм IV Голландский с войском и лошадьми.Росписи стен собора выполняли как неизвестные художники, так и представители школы выдающегося немецкого живописца Альбрехта Дюрера. В 1591 году были надстроены алтарная часть и новый алтарь. Роспись выполнил Лукас Кранах из Виттерберга.В 1718-1721 годах большой орган заменили на более мощный с 56-ю регистрами работы мастера Иоганна Иосипа Мозенгеля.За свою многовековую историю собор неоднократно перестраивался и ремонтировался.В 1832 году были открыты закрашенные ранее настенные фрески XIV века. В 1833 году, в связи с 500-летием, весь собор был капитально отремонтирован. В 1888 году там был установлен новый орган работы мастера Макса Терлецкого.В 1901-1907 годах Рихардом Детлефсеном снова была проведена реставрация собора, главному западному фасаду вернули черты XIV века, которые были к тому времени сильно изменены перестройками. В результате к 1910-м годам собор приобрел следующие характеристики: длина –88,5 метров, высота южной башни до шпиля – 50,75 метра, высота здания без креста – 32,14 метра.В годы Второй мировой войны (1939-1945) собор был сильно поврежден. Летом 1944 года в результате налетов британских бомбардировщиков остров Кнайпхоф был почти разрушен. Стены собора устояли, но в пожаре погиб весь внутренний интерьер. Единственная уцелевшая статуя – изображение графини Доротеи, супруги герцога Альбрехта (хранится в Музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве).Положение Кенигсберга – незамерзающего порта на Балтийском море – сыграло ключевую роль в его судьбе: в 1945 году на Потсдамской конференции в Германии решением держав-победительниц во Второй мировой войне часть немецкой провинции Восточная Пруссия была передана Советскому Союзу и вошла в состав РСФСР. 4 июля 1946 года город Кенигсберг был переименован в Калининград. Кафедральный собор лежал в руинах долгие годы. В 1960 году собор получил статус памятника культуры республиканского значения. Развалины Кафедрального собора успел запечатлеть советский кинематограф: их можно увидеть в картинах "Женя, Женечка и "катюша" (1967) и "Жена керосинщика" (1988).Работы по очистке и консервации Кафедрального собора начались в 1972-1974 годах. В 1976 году попытка реконструкции привела к обрушению башни собора, многие надгробия были повреждены. В 1992 году снова начались реставрационные работы. 21 июня 1994 года с помощью вертолета Балтийского флота на башню собора установили флюгер, изображающий русалку. В 1995-1996 годах была отреставрирована усыпальница, тогда же установлены колокола и новые спутниковые часы (Siemens), повторяющие вид утраченных в годы войны. В следующие два года была восстановлена кровля и крыша собора. Рядом с собором был установлен памятник герцогу Альбрехту. В 2008 году восстановили надгробие рода Радзивиллов.В 1992 году на Пасху у стен собора прошло первое послевоенное богослужение. 7 мая 1995 года состоялось общее богослужение трех христианских конфессий: православных, католиков и протестантов. При соборе действуют лютеранская и православная часовни.В 2008 году по итогам акции "Семь чудес янтарного края" Кафедральный собор был признан главным символом Калининградской области. В настоящее время Кафедральный собор – это многофункциональный культурный центр, включающий академический концертный зал и музей Иммануила Канта.В концертном зале находится самый большой в России органный комплекс. Он состоит из двух органов – большого и малого хорового. После войны здесь был установлен электронный орган, а в 2008 году впервые прозвучал единый органный комплекс. Его технические данные: 6301 труба у большого органа и 2224 трубы – у малого, 122 регистра. Два органа соединены оптоволоконной связью и оборудованы компьютерами. Декоративная часть органа украшена филигранной резьбой из дерева и движущимися фигурами, в числе которых – фигура Богоматери с младенцем и птица Феникс – символ возрождения собора. В штате собора – два органиста. Ежедневно проходят органные мини-концерты (по 40 минут).Музей Иммануила Канта расположен в башенной части Кафедрального собора, он был открыт в 1998 году на трех этажах. В его собрание входят разнообразные экспонаты, связанные с историей Кенигсберга-Калининграда и судьбой философа. Первый этаж посвящен истории острова Кнайпхоф. На втором этаже – Валленродтская библиотека. В соседнем зале представлена нумизматическая коллекция. Последний этаж рассказывает о жизни и окружении Канта, в одном из залов хранится копия его посмертной маски. Вокруг собора расположен Парк скульптур. В нем находится около 30 памятных знаков и изваяний. На Соборной площади под открытым небом регулярно проходят музыкальные фестивали и ярмарки. Ежегодно собор посещают около ста тысяч человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, калининград, россия, кенигсберг, иммануил кант, иисус христос