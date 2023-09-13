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Хабаровский край и "Аврора" договорились об эксплуатации самолетов "Байкал"

Хабаровский край и "Аврора" договорились об эксплуатации самолетов "Байкал" - РИА Новости, 13.09.2023

Хабаровский край и "Аврора" договорились об эксплуатации самолетов "Байкал"

Хабаровский край и авиакомпания "Аврора" договорились об эксплуатации легкомоторных самолетов "Байкал" в регионе, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:34

2023-09-13T10:34

2023-09-13T11:00

хабаровский край

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

"аврора"

михаил дегтярев

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Хабаровский край и авиакомпания "Аврора" договорились об эксплуатации легкомоторных самолетов "Байкал" в регионе, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "В Хабаровском крае будут летать "Байкалы". Меморандум о взаимопонимании по эксплуатации в регионе воздушных судов ЛМС-901 "Байкал" мы подписали на полях ВЭФ-2023 с генеральным директором АО "Авиакомпания "Аврора" Константином Сухоребриком. Воздушный парк дальневосточной авиакомпании в будущем пополнят 17 легкомоторных многоцелевых самолетов "Байкал", производство которых будет размещено в Комсомольске-на-Амуре", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Завод в Комсомольске-на-Амуре по производству "Байкалов" разместят на территории опережающего развития вблизи аэродромной инфраструктуры и Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина. В год планируется выпускать до 20 самолетов. Согласно программе развития авиатранспортной отрасли, запуск предприятия намечен на конец 2024 года. "Авроре" могут поступить первые пять "Байкалов" в 2025 году. До 2030-го планируется произвести порядка 150 таких самолетов. Комплексная программа развития авиационной отрасли, рассчитанная до 2030 года, утверждена распоряжением правительства России в июне прошлого года. Хабаровский край активно включился в его реализацию, отметил Дегтярев. В регионе уже строятся импортозамещенные самолеты Sukhoi Superjet 100. Ранее "Государственная транспортная лизинговая компания", Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" и Уральский завод гражданской авиации на ВЭФ-2023 подписали соглашение о намерениях по поставке 95 новых самолетов "Байкал". Планируется, что самолеты пополнят флот Единой дальневосточной авиакомпании в 2026-2030 годах и будут выполнены в различной комплектации для пассажирских, транспортных перевозок, выполнения работ по авиалесохране, санавиации и других. ЛМС-901 "Байкал" – легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Оснащен одним турбовинтовым двигателем. Рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тысяч килограммов груза на дальность 1,5-3 тысячи километров. Может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных полосах, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси. Новые легкие универсальные самолеты заменят морально устаревшие Ан-2 ("кукурузник"), которые сейчас составляют почти половину флота на местных авиалиниях Дальнего Востока. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Ольга Фомченкова

хабаровский край, комсомольск-на-амуре, "аврора", михаил дегтярев, вэф-2023