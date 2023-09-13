https://ria.ru/20230913/rayffayzenbank-1896185361.html

Центробанк аннулировал лицензию спецдепозитария у Райффайзенбанка

Центробанк аннулировал лицензию спецдепозитария у Райффайзенбанка - РИА Новости, 13.09.2023

Центробанк аннулировал лицензию спецдепозитария у Райффайзенбанка

Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:29

2023-09-13T18:29

2023-09-13T19:57

экономика

россия

райффайзенбанк

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности спецдепозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.09.2008, выданную акционерному обществу "Райффайзенбанк", на основании заявления об отказе от лицензии", — сообщает Центробанк.Как пояснили в самом Райффайзенбанке, это решение было принято из-за того, что в этом году финорганизация перевела всех клиентов на обслуживание в специально созданную дочернюю компанию "РБРУ Специализированный депозитарий". Уточняется, что она получила лицензию ЦБ 16 ноября прошлого года.В банке также подчеркнули, что отказ от лицензии не затрагивает депозитарную деятельность кредитной организации."Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет", — добавили в Райффайзенбанке.Райффайзенбанк — дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Сейчас RBI рассматривает возможные варианты будущего для своей "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае головной австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее — продажа или выделение российского бизнеса. Кроме того, он закрыл корреспондентские счета всех российских банков, кроме своей дочерней структуры.

https://ria.ru/20230912/raiffeisen-1895839822.html

https://ria.ru/20230908/rayffayzenbank-1895058935.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, райффайзенбанк, центральный банк рф (цб рф)