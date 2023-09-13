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Центробанк аннулировал лицензию спецдепозитария у Райффайзенбанка - РИА Новости, 13.09.2023
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18:29 13.09.2023 (обновлено: 19:57 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/rayffayzenbank-1896185361.html
Центробанк аннулировал лицензию спецдепозитария у Райффайзенбанка
Центробанк аннулировал лицензию спецдепозитария у Райффайзенбанка - РИА Новости, 13.09.2023
Центробанк аннулировал лицензию спецдепозитария у Райффайзенбанка
Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:29
2023-09-13T19:57
экономика
россия
райффайзенбанк
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, говорится в сообщении на сайте регулятора. "Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности спецдепозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.09.2008, выданную акционерному обществу "Райффайзенбанк", на основании заявления об отказе от лицензии", — сообщает Центробанк.Как пояснили в самом Райффайзенбанке, это решение было принято из-за того, что в этом году финорганизация перевела всех клиентов на обслуживание в специально созданную дочернюю компанию "РБРУ Специализированный депозитарий". Уточняется, что она получила лицензию ЦБ 16 ноября прошлого года.В банке также подчеркнули, что отказ от лицензии не затрагивает депозитарную деятельность кредитной организации."Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет", — добавили в Райффайзенбанке.Райффайзенбанк — дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Сейчас RBI рассматривает возможные варианты будущего для своей "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае головной австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее — продажа или выделение российского бизнеса. Кроме того, он закрыл корреспондентские счета всех российских банков, кроме своей дочерней структуры.
https://ria.ru/20230912/raiffeisen-1895839822.html
https://ria.ru/20230908/rayffayzenbank-1895058935.html
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экономика, россия, райффайзенбанк, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Райффайзенбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк аннулировал лицензию спецдепозитария у Райффайзенбанка

ЦБ удовлетворил заявление Райффайзенбанка об отказе от лицензии спецдепозитария

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВывеска банка "Райффайзен" в Москве
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вывеска банка "Райффайзен" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности спецдепозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.09.2008, выданную акционерному обществу "Райффайзенбанк", на основании заявления об отказе от лицензии", — сообщает Центробанк.
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Как пояснили в самом Райффайзенбанке, это решение было принято из-за того, что в этом году финорганизация перевела всех клиентов на обслуживание в специально созданную дочернюю компанию "РБРУ Специализированный депозитарий". Уточняется, что она получила лицензию ЦБ 16 ноября прошлого года.
В банке также подчеркнули, что отказ от лицензии не затрагивает депозитарную деятельность кредитной организации.
"Никаких изменений в работе банка и его дочерних структур, как и для наших клиентов, нет", — добавили в Райффайзенбанке.
Райффайзенбанк — дочерняя компания австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Сейчас RBI рассматривает возможные варианты будущего для своей "дочки", в том числе выход из ее капитала. В мае головной австрийский банк сообщил, что не может сказать, что будет предпочтительнее — продажа или выделение российского бизнеса. Кроме того, он закрыл корреспондентские счета всех российских банков, кроме своей дочерней структуры.
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