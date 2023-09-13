https://ria.ru/20230913/rakety-1895998693.html

Обе ракеты КНДР уже упали, сообщают СМИ

Обе ракеты КНДР уже упали, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.09.2023

Обе ракеты КНДР уже упали, сообщают СМИ

Обе ракеты Северной Кореи упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:24

2023-09-13T06:24

2023-09-13T06:37

япония

в мире

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 13 сен - РИА Новости. Обе ракеты Северной Кореи упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.О падении первой ракеты Служба безопасности на море Японии сообщила через 6 минут после пуска, второй - через 15 минут после пуска.Ранее министерство обороны Японии сообщило о двух пусках, предположительно, баллистических ракет КНДР с интервалом 9 минут. Затем Служба безопасности на море сообщила о том, что ракеты уже упали, однако о том, где это произошло, не сообщалось.Это уже 17-й пуск баллистических ракет в этом году. Последний раз Северная Корея проводила пуск двух баллистических ракет 30 августа. Дальность составила 350 и 400 километров, высота полета - 50 километров. Япония заявила протест.

https://ria.ru/20230908/podlodka-1894867628.html

https://ria.ru/20230831/kndr-1893294107.html

япония

кндр (северная корея)

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япония, в мире, кндр (северная корея)