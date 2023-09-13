Рейтинг@Mail.ru
Обе ракеты КНДР уже упали, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 13.09.2023 (обновлено: 06:37 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/rakety-1895998693.html
Обе ракеты КНДР уже упали, сообщают СМИ
Обе ракеты КНДР уже упали, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
Обе ракеты КНДР уже упали, сообщают СМИ
Обе ракеты Северной Кореи упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:24
2023-09-13T06:37
япония
в мире
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755390d689f13c3e1ec92fd18bc413fa.jpg
ТОКИО, 13 сен - РИА Новости. Обе ракеты Северной Кореи упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.О падении первой ракеты Служба безопасности на море Японии сообщила через 6 минут после пуска, второй - через 15 минут после пуска.Ранее министерство обороны Японии сообщило о двух пусках, предположительно, баллистических ракет КНДР с интервалом 9 минут. Затем Служба безопасности на море сообщила о том, что ракеты уже упали, однако о том, где это произошло, не сообщалось.Это уже 17-й пуск баллистических ракет в этом году. Последний раз Северная Корея проводила пуск двух баллистических ракет 30 августа. Дальность составила 350 и 400 километров, высота полета - 50 километров. Япония заявила протест.
https://ria.ru/20230908/podlodka-1894867628.html
https://ria.ru/20230831/kndr-1893294107.html
япония
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_d1175786bb5847c8154f6c75749d6842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, в мире, кндр (северная корея)
Япония, В мире, КНДР (Северная Корея)
Обе ракеты КНДР уже упали, сообщают СМИ

NHK: обе ракеты КНДР, предположительно, упали в нейтральных водах

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 сен - РИА Новости. Обе ракеты Северной Кореи упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщил телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.
О падении первой ракеты Служба безопасности на море Японии сообщила через 6 минут после пуска, второй - через 15 минут после пуска.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку
8 сентября, 00:40
Ранее министерство обороны Японии сообщило о двух пусках, предположительно, баллистических ракет КНДР с интервалом 9 минут. Затем Служба безопасности на море сообщила о том, что ракеты уже упали, однако о том, где это произошло, не сообщалось.
Это уже 17-й пуск баллистических ракет в этом году. Последний раз Северная Корея проводила пуск двух баллистических ракет 30 августа. Дальность составила 350 и 400 километров, высота полета - 50 километров. Япония заявила протест.
Баллистическая ракета КНДР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее
31 августа, 02:24
 
ЯпонияВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала