https://ria.ru/20230913/raketa-1895998127.html
КНДР запустила вторую баллистическую ракету
КНДР запустила вторую баллистическую ракету - РИА Новости, 13.09.2023
КНДР запустила вторую баллистическую ракету
Северная Корея, предположительно, выпустила вторую баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:14
2023-09-13T06:14
2023-09-13T06:24
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 13 сен – РИА Новости. Северная Корея, предположительно, выпустила вторую баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии. "Согласно данным министерства обороны, со стороны Северной Кореи был произведен пуск, предположительно, баллистической ракеты. Всем морским и воздушным судам просьба следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении. Примерно за 10 минут до этого был произведен первый пуск, но уже через 6 минут сообщалось, что ракета уже упала. Это уже 17-й пуск баллистических ракет в этом году. Последний раз Северная Корея проводила пуск двух баллистических ракет 30 августа. Дальность составила 350 и 400 километров, высота полета - 50 километров. Япония заявила протест.
https://ria.ru/20230908/podlodka-1894867628.html
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
КНДР запустила вторую баллистическую ракету
Служба безопасности на море Японии: КНДР запустила вторую баллистическую ракету
ТОКИО, 13 сен – РИА Новости. Северная Корея, предположительно, выпустила вторую баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии.
"Согласно данным министерства обороны, со стороны Северной Кореи был произведен пуск, предположительно, баллистической ракеты. Всем морским и воздушным судам просьба следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Примерно за 10 минут до этого был произведен первый пуск, но уже через 6 минут сообщалось, что ракета уже упала. Это уже 17-й пуск баллистических ракет в этом году. Последний раз Северная Корея проводила пуск двух баллистических ракет 30 августа. Дальность составила 350 и 400 километров, высота полета - 50 километров. Япония заявила протест.
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