Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144 - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/pykhtino-1896052540.html
Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144
Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144 - РИА Новости, 13.09.2023
Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144
Модель Ту-144 на станции метро "Пыхтино" Солнцевской линии метро, посвященной отечественному самолетостроению, создали специалисты конструкторского бюро А.Н... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:12
2023-09-13T11:12
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Модель Ту-144 на станции метро "Пыхтино" Солнцевской линии метро, посвященной отечественному самолетостроению, создали специалисты конструкторского бюро А.Н. Туполева, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Над эскалатором станции "Пыхтино" размещена модель в масштабе 1/10 первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, разработанного в КБ Туполева. Она максимально приближена к облику настоящего самолета и изготовлена из традиционно применяемых в авиации материалов – алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, – которые обеспечивают наибольшую сохранность изделия в течение десятков лет", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, длина модели превышает 7,5 метра, размах крыла составляет почти 3 метра, а масса – около 180 килограммов. Модель была сначала выполнена в трехмерной графике. Нагрузки на уменьшенную копию Ту-144 рассчитывал отдел аэродинамики КБ Туполева, причем с использованием проектной документации к настоящему сверхзвуковому лайнеру. Модель доставили на место по частям и собрали непосредственно на станции метро "Пыхтино", добавляется в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии, куда входят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Всего в ее составе действуют 14 станций.
https://radiosputnik.ria.ru/20230912/metro-1895828928.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1736_1920x0_80_0_0_e975966e9d96bcd451227285e6eb2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Модель Ту-144 на станции метро "Пыхтино" Солнцевской линии метро, посвященной отечественному самолетостроению, создали специалисты конструкторского бюро А.Н. Туполева, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Над эскалатором станции "Пыхтино" размещена модель в масштабе 1/10 первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, разработанного в КБ Туполева. Она максимально приближена к облику настоящего самолета и изготовлена из традиционно применяемых в авиации материалов – алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, – которые обеспечивают наибольшую сохранность изделия в течение десятков лет", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
Эскалатор на новой станции Пыхтино Солнцевской линии метро в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Власти Москвы анонсировали строительство 39 станций метро
Вчера, 16:40
По его словам, длина модели превышает 7,5 метра, размах крыла составляет почти 3 метра, а масса – около 180 килограммов.
Модель была сначала выполнена в трехмерной графике. Нагрузки на уменьшенную копию Ту-144 рассчитывал отдел аэродинамики КБ Туполева, причем с использованием проектной документации к настоящему сверхзвуковому лайнеру. Модель доставили на место по частям и собрали непосредственно на станции метро "Пыхтино", добавляется в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии, куда входят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Всего в ее составе действуют 14 станций.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала