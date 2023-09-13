https://ria.ru/20230913/pykhtino-1896052540.html

Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144

Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144 - РИА Новости, 13.09.2023

Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144

Модель Ту-144 на станции метро "Пыхтино" Солнцевской линии метро, посвященной отечественному самолетостроению, создали специалисты конструкторского бюро А.Н... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:12

2023-09-13T11:12

2023-09-13T11:12

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Модель Ту-144 на станции метро "Пыхтино" Солнцевской линии метро, посвященной отечественному самолетостроению, создали специалисты конструкторского бюро А.Н. Туполева, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Над эскалатором станции "Пыхтино" размещена модель в масштабе 1/10 первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, разработанного в КБ Туполева. Она максимально приближена к облику настоящего самолета и изготовлена из традиционно применяемых в авиации материалов – алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, – которые обеспечивают наибольшую сохранность изделия в течение десятков лет", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, длина модели превышает 7,5 метра, размах крыла составляет почти 3 метра, а масса – около 180 килограммов. Модель была сначала выполнена в трехмерной графике. Нагрузки на уменьшенную копию Ту-144 рассчитывал отдел аэродинамики КБ Туполева, причем с использованием проектной документации к настоящему сверхзвуковому лайнеру. Модель доставили на место по частям и собрали непосредственно на станции метро "Пыхтино", добавляется в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии, куда входят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Всего в ее составе действуют 14 станций.

https://radiosputnik.ria.ru/20230912/metro-1895828928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы