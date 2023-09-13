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Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144
Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144 - РИА Новости, 13.09.2023
Бочкарев: на станции метро "Пыхтино" создали копию Ту-144
Модель Ту-144 на станции метро "Пыхтино" Солнцевской линии метро, посвященной отечественному самолетостроению, создали специалисты конструкторского бюро А.Н... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:12
2023-09-13T11:12
2023-09-13T11:12
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Модель Ту-144 на станции метро "Пыхтино" Солнцевской линии метро, посвященной отечественному самолетостроению, создали специалисты конструкторского бюро А.Н. Туполева, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Над эскалатором станции "Пыхтино" размещена модель в масштабе 1/10 первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, разработанного в КБ Туполева. Она максимально приближена к облику настоящего самолета и изготовлена из традиционно применяемых в авиации материалов – алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, – которые обеспечивают наибольшую сохранность изделия в течение десятков лет", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, длина модели превышает 7,5 метра, размах крыла составляет почти 3 метра, а масса – около 180 килограммов. Модель была сначала выполнена в трехмерной графике. Нагрузки на уменьшенную копию Ту-144 рассчитывал отдел аэродинамики КБ Туполева, причем с использованием проектной документации к настоящему сверхзвуковому лайнеру. Модель доставили на место по частям и собрали непосредственно на станции метро "Пыхтино", добавляется в сообщении. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии, куда входят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Всего в ее составе действуют 14 станций.
https://radiosputnik.ria.ru/20230912/metro-1895828928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Модель Ту-144 на станции метро "Пыхтино" Солнцевской линии метро, посвященной отечественному самолетостроению, создали специалисты конструкторского бюро А.Н. Туполева, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Над эскалатором станции "Пыхтино" размещена модель в масштабе 1/10 первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, разработанного в КБ Туполева
. Она максимально приближена к облику настоящего самолета и изготовлена из традиционно применяемых в авиации материалов – алюминиевых сплавов и нержавеющей стали, – которые обеспечивают наибольшую сохранность изделия в течение десятков лет", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
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По его словам, длина модели превышает 7,5 метра, размах крыла составляет почти 3 метра, а масса – около 180 килограммов.
Модель была сначала выполнена в трехмерной графике. Нагрузки на уменьшенную копию Ту-144 рассчитывал отдел аэродинамики КБ Туполева, причем с использованием проектной документации к настоящему сверхзвуковому лайнеру. Модель доставили на место по частям и собрали непосредственно на станции метро "Пыхтино", добавляется в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
открыл участок Солнцевской линии, куда входят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Всего в ее составе действуют 14 станций.