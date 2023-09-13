https://ria.ru/20230913/pvo-1896111950.html

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников - РИА Новости, 13.09.2023

Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять снарядов HIMARS и уничтожили и подавили 37 украинских беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:40

2023-09-13T14:40

2023-09-13T14:41

специальная военная операция на украине

зайцево

донецкая народная республика

пво

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять снарядов HIMARS и уничтожили и подавили 37 украинских беспилотников, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Отмечается, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Благодатного и Зайцево в ДНР, Верхнекаменки и Нововодяного в ЛНР, Кардашинки и Сагов в Херсонской области, Новогоровки и Тарасовки в Запорожской области. В Минобороны РФ подчеркнули, что всего с начала спецоперации уничтожены 467 самолетов, 248 вертолетов, 6706 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 811 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6359 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 958 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896010416.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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зайцево, донецкая народная республика, пво, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)