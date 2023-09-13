https://ria.ru/20230913/pvo-1896111950.html
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников - РИА Новости, 13.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять снарядов HIMARS и уничтожили и подавили 37 украинских беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:40
2023-09-13T14:40
2023-09-13T14:41
специальная военная операция на украине
зайцево
донецкая народная республика
пво
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_0:41:2059:1199_1920x0_80_0_0_b2cbe2315793f89091163d60bf856bcb.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять снарядов HIMARS и уничтожили и подавили 37 украинских беспилотников, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Отмечается, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Благодатного и Зайцево в ДНР, Верхнекаменки и Нововодяного в ЛНР, Кардашинки и Сагов в Херсонской области, Новогоровки и Тарасовки в Запорожской области. В Минобороны РФ подчеркнули, что всего с начала спецоперации уничтожены 467 самолетов, 248 вертолетов, 6706 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 811 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6359 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 958 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896010416.html
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
зайцево
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_283:0:2059:1332_1920x0_80_0_0_f3e73db4060c1b60fc80011157a3fd90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зайцево, донецкая народная республика, пво, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Донецкая Народная Республика, ПВО, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников
Минобороны: ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников