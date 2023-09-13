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Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников - РИА Новости, 13.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 13.09.2023 (обновлено: 14:41 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/pvo-1896111950.html
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников - РИА Новости, 13.09.2023
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять снарядов HIMARS и уничтожили и подавили 37 украинских беспилотников, сообщили в среду в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:40
2023-09-13T14:41
специальная военная операция на украине
зайцево
донецкая народная республика
пво
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять снарядов HIMARS и уничтожили и подавили 37 украинских беспилотников, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Отмечается, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Благодатного и Зайцево в ДНР, Верхнекаменки и Нововодяного в ЛНР, Кардашинки и Сагов в Херсонской области, Новогоровки и Тарасовки в Запорожской области. В Минобороны РФ подчеркнули, что всего с начала спецоперации уничтожены 467 самолетов, 248 вертолетов, 6706 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 811 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6359 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 958 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230913/bespilotnik-1896010416.html
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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зайцево, донецкая народная республика, пво, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Донецкая Народная Республика, ПВО, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников

Минобороны: ПВО за сутки сбила пять снарядов HIMARS и 37 беспилотников

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны перехватили за сутки пять снарядов HIMARS и уничтожили и подавили 37 украинских беспилотников, сообщили в среду в Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами РЭБ 37 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
В Тверской области сбили беспилотник
Вчера, 08:11
Отмечается, что беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов Благодатного и Зайцево в ДНР, Верхнекаменки и Нововодяного в ЛНР, Кардашинки и Сагов в Херсонской области, Новогоровки и Тарасовки в Запорожской области.
В Минобороны РФ подчеркнули, что всего с начала спецоперации уничтожены 467 самолетов, 248 вертолетов, 6706 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 811 танков и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6359 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 958 единиц специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Россия выигрывает войну беспилотников
4 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаПВОБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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