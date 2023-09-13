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Путин прибыл на космодром Восточный - РИА Новости, 13.09.2023
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06:36 13.09.2023 (обновлено: 06:53 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/putin-1895999680.html
Путин прибыл на космодром Восточный
Путин прибыл на космодром Восточный - РИА Новости, 13.09.2023
Путин прибыл на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:36
2023-09-13T06:53
космос - риа наука
владимир путин
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости.Днем ранее глава государства сам рассказал о планах посетить космодром, но не стал раскрывать программу своего пребывания.Строительство космодрома началось в 2012 году в соответствии с указом Путина от 6 ноября 2007. В рамках первой очереди к 2016 году там возвели стартовый и технический комплексы для запуска ракет среднего класса типа "Союз-2" ("Союз-2.1а", "Союз-2.1б") с автоматическими космическими аппаратами. Также на космодроме соорудили мобильную башню обслуживания высотой 52 метров, с помощью которой можно готовить ракету-носитель на стартовом комплексе при любых погодных условиях.Также там ввели в эксплуатацию командно-измерительный пункт, завершили строительство 115 километров автомобильных и около 115 километров железных дорог, которые связали объекты Восточного и сам космодром со строящимся городом Циолковский. Строители возвели и реконструировали три моста. Кроме того на космодроме создали систему снабжения, полностью обеспечивающую электроэнергией стартовый и технический комплексы, а также его административный центр.Первый пуск с Восточного прошел 28 апреля 2016 года — ракета-носитель "Союз-2.1а" выведела на околоземную орбиту научно-образовательные спутники "Ломоносов" и "Аист-2Д", а также студенческий наноспутник SamSat-218. Всего с 2016 года состоялось 13 пусков.
https://ria.ru/20230912/luna-1895770926.html
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космос - риа наука, владимир путин
Космос - РИА Наука, Владимир Путин
Путин прибыл на космодром Восточный

Президент России Путин прибыл на космодром Восточный

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный, передает корреспондент РИА Новости.
Днем ранее глава государства сам рассказал о планах посетить космодром, но не стал раскрывать программу своего пребывания.
Строительство космодрома началось в 2012 году в соответствии с указом Путина от 6 ноября 2007. В рамках первой очереди к 2016 году там возвели стартовый и технический комплексы для запуска ракет среднего класса типа "Союз-2" ("Союз-2.1а", "Союз-2.1б") с автоматическими космическими аппаратами. Также на космодроме соорудили мобильную башню обслуживания высотой 52 метров, с помощью которой можно готовить ракету-носитель на стартовом комплексе при любых погодных условиях.
Также там ввели в эксплуатацию командно-измерительный пункт, завершили строительство 115 километров автомобильных и около 115 километров железных дорог, которые связали объекты Восточного и сам космодром со строящимся городом Циолковский. Строители возвели и реконструировали три моста. Кроме того на космодроме создали систему снабжения, полностью обеспечивающую электроэнергией стартовый и технический комплексы, а также его административный центр.
Первый пуск с Восточного прошел 28 апреля 2016 года — ракета-носитель "Союз-2.1а" выведела на околоземную орбиту научно-образовательные спутники "Ломоносов" и "Аист-2Д", а также студенческий наноспутник SamSat-218. Всего с 2016 года состоялось 13 пусков.
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