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В Нижегородской области вырос объем производства продуктов питания на 11% - РИА Новости, 13.09.2023
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Нижегородская область
 
14:17 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/proizvodstvo-1896103659.html
В Нижегородской области вырос объем производства продуктов питания на 11%
В Нижегородской области вырос объем производства продуктов питания на 11% - РИА Новости, 13.09.2023
В Нижегородской области вырос объем производства продуктов питания на 11%
Объемы производства продуктов питания выросли в Нижегородской области в 2023 году на 11,3%, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:17
2023-09-13T14:17
нижегородская область
глеб никитин
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Объемы производства продуктов питания выросли в Нижегородской области в 2023 году на 11,3%, сообщает пресс-служба правительства региона. "Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона демонстрируют рост производства – за семь месяцев текущего года они произвели продукции на сумму 103,2 миллиарда рублей, что на 11,3 процента больше соответствующего периода прошлого года. Предприятия развиваются, модернизируют свои площадки, закупают оборудование, осваивают новые технологии. Это очень важно для дальнейшего развития", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Сообщается, что за период с января по июль 2023 года в регионе увеличились объемы производства мяса – на 13,7%, колбасных изделий – на 12,8%, молока – на 13,3%, сливочного масла – на 32,4%, сыров и творога – на 40,2%, плодовоовощных консервов – на 16,9%, хлебобулочной продукции – на 23,1% и кондитерских изделий – на 4,7%. "За последние годы существенные преобразования произошли на наших молокоперерабатывающих производствах, что позволило нарастить выпуск молока и молочной продукции. Крупные инвестиционные проекты по модернизации и запуску новых цехов реализованы на молочных заводах в Нижнем Новгороде, Павлове и в Княгинине. На обновление своих производств компании привлекли субсидированные кредиты по льготной ставке в один процент", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. Так, проект по модернизации, реконструкции и строительству нового производства стоимостью 2,2 миллиарда рублей реализовала компания "Нижегородский молочный завод №1"; компания "Княгининское молоко" запустила цех по производству творога стоимостью в 1 миллиард рублей, Павловский молочный завод направил 300 миллионов рублей на установку технологической линии по производству и фасовке сливочного сыра. Подчеркивается, что в 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области бюджетом предусмотрено 5,4 миллиарда рублей субсидий, из которых 4 миллиарда рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.
https://ria.ru/20230907/rekord-1894720031.html
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глеб никитин, нижний новгород
Нижегородская область, Глеб Никитин, Нижний Новгород
В Нижегородской области вырос объем производства продуктов питания на 11%

В Нижегородской области вырос объем производства продуктов питания на 11%

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПолки с продуктами в супермаркете
Полки с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Полки с продуктами в супермаркете. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Объемы производства продуктов питания выросли в Нижегородской области в 2023 году на 11,3%, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона демонстрируют рост производства – за семь месяцев текущего года они произвели продукции на сумму 103,2 миллиарда рублей, что на 11,3 процента больше соответствующего периода прошлого года. Предприятия развиваются, модернизируют свои площадки, закупают оборудование, осваивают новые технологии. Это очень важно для дальнейшего развития", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Сообщается, что за период с января по июль 2023 года в регионе увеличились объемы производства мяса – на 13,7%, колбасных изделий – на 12,8%, молока – на 13,3%, сливочного масла – на 32,4%, сыров и творога – на 40,2%, плодовоовощных консервов – на 16,9%, хлебобулочной продукции – на 23,1% и кондитерских изделий – на 4,7%.
"За последние годы существенные преобразования произошли на наших молокоперерабатывающих производствах, что позволило нарастить выпуск молока и молочной продукции. Крупные инвестиционные проекты по модернизации и запуску новых цехов реализованы на молочных заводах в Нижнем Новгороде, Павлове и в Княгинине. На обновление своих производств компании привлекли субсидированные кредиты по льготной ставке в один процент", - отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
Так, проект по модернизации, реконструкции и строительству нового производства стоимостью 2,2 миллиарда рублей реализовала компания "Нижегородский молочный завод №1"; компания "Княгининское молоко" запустила цех по производству творога стоимостью в 1 миллиард рублей, Павловский молочный завод направил 300 миллионов рублей на установку технологической линии по производству и фасовке сливочного сыра.
Подчеркивается, что в 2023 году на поддержку предприятий АПК и развития сельских территорий Нижегородской области бюджетом предусмотрено 5,4 миллиарда рублей субсидий, из которых 4 миллиарда рублей уже доведены до сельхозпроизводителей.
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