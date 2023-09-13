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Профсоюзы Британии отказались осудить СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:26 13.09.2023 (обновлено: 02:27 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/profsoyuzy-1895988450.html
Профсоюзы Британии отказались осудить СВО, пишут СМИ
Профсоюзы Британии отказались осудить СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023
Профсоюзы Британии отказались осудить СВО, пишут СМИ
Конференция профсоюзов Великобритании показала отсутствие у них единого подхода к проведению Россией спецоперации на Украине, сообщает газета Daily Telegraph. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T02:26
2023-09-13T02:27
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
украина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Конференция профсоюзов Великобритании показала отсутствие у них единого подхода к проведению Россией спецоперации на Украине, сообщает газета Daily Telegraph. Британский конгресс тред-юнионов проходит в этом году в Ливерпуле с 10 по 13 сентября. Издание отмечает, что британский Профсоюз пожарных бригад (FBU) проголосовал против предложения осудить СВО, настаивая на том, что "обсуждение этого вопроса рабочими было закрыто". Профсоюз также раскритиковал вовлеченность Британии в конфликт на Украине. В свою очередь, Профсоюз железнодорожников, моряков и транспортников (RMT) воздержался при голосовании по предложению, которое называлось "Солидарность с Украиной". Издание отмечает, что представитель Профсоюза пожарных бригад Великобритании Джейми Ньюэлл выступил против СВО, однако при этом он высказался против политики Лондона по поддержке Киева. Ньюэлл подчеркнул, что Профсоюз не верит, что эскалация конфликта "что-либо дает рабочему классу в России или на Украине".
https://ria.ru/20230913/ambitsii-1895986611.html
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в мире, великобритания, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Украина
Профсоюзы Британии отказались осудить СВО, пишут СМИ

Daily Telegraph: профсоюзы Британии проголосовали против предложения осудить СВО

© Depositphotos.com / sakhanphotographyЛиверпуль, Великобритания
Ливерпуль, Великобритания - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Depositphotos.com / sakhanphotography
Ливерпуль, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Конференция профсоюзов Великобритании показала отсутствие у них единого подхода к проведению Россией спецоперации на Украине, сообщает газета Daily Telegraph.
Британский конгресс тред-юнионов проходит в этом году в Ливерпуле с 10 по 13 сентября.
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Издание отмечает, что британский Профсоюз пожарных бригад (FBU) проголосовал против предложения осудить СВО, настаивая на том, что "обсуждение этого вопроса рабочими было закрыто". Профсоюз также раскритиковал вовлеченность Британии в конфликт на Украине.
В свою очередь, Профсоюз железнодорожников, моряков и транспортников (RMT) воздержался при голосовании по предложению, которое называлось "Солидарность с Украиной".
Издание отмечает, что представитель Профсоюза пожарных бригад Великобритании Джейми Ньюэлл выступил против СВО, однако при этом он высказался против политики Лондона по поддержке Киева.
Ньюэлл подчеркнул, что Профсоюз не верит, что эскалация конфликта "что-либо дает рабочему классу в России или на Украине".
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