https://ria.ru/20230913/profsoyuzy-1895988450.html

Профсоюзы Британии отказались осудить СВО, пишут СМИ

Профсоюзы Британии отказались осудить СВО, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2023

Профсоюзы Британии отказались осудить СВО, пишут СМИ

Конференция профсоюзов Великобритании показала отсутствие у них единого подхода к проведению Россией спецоперации на Украине, сообщает газета Daily Telegraph. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T02:26

2023-09-13T02:26

2023-09-13T02:27

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Конференция профсоюзов Великобритании показала отсутствие у них единого подхода к проведению Россией спецоперации на Украине, сообщает газета Daily Telegraph. Британский конгресс тред-юнионов проходит в этом году в Ливерпуле с 10 по 13 сентября. Издание отмечает, что британский Профсоюз пожарных бригад (FBU) проголосовал против предложения осудить СВО, настаивая на том, что "обсуждение этого вопроса рабочими было закрыто". Профсоюз также раскритиковал вовлеченность Британии в конфликт на Украине. В свою очередь, Профсоюз железнодорожников, моряков и транспортников (RMT) воздержался при голосовании по предложению, которое называлось "Солидарность с Украиной". Издание отмечает, что представитель Профсоюза пожарных бригад Великобритании Джейми Ньюэлл выступил против СВО, однако при этом он высказался против политики Лондона по поддержке Киева. Ньюэлл подчеркнул, что Профсоюз не верит, что эскалация конфликта "что-либо дает рабочему классу в России или на Украине".

https://ria.ru/20230913/ambitsii-1895986611.html

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