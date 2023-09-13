https://ria.ru/20230913/prodovolstvie-1896075357.html

РСХБ: Дальний Восток способен обеспечить продовольствием себя и страны АТР

РСХБ: Дальний Восток способен обеспечить продовольствием себя и страны АТР - РИА Новости, 13.09.2023

РСХБ: Дальний Восток способен обеспечить продовольствием себя и страны АТР

Дальневосточный федеральный округ обладает большими перспективами в развитии агропромышленного комплекса. Станет ли Дальний Восток экспортером товаров на рынки... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:34

2023-09-13T12:34

2023-09-13T12:34

интервью

интервью - авторы

россельхозбанк

дальний восток

борис листов

восточный экономический форум (вэф)

экспорт

продовольствие

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Дальневосточный федеральный округ обладает большими перспективами в развитии агропромышленного комплекса. Станет ли Дальний Восток экспортером товаров на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и как простимулировать агробизнес, в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов. - Борис Павлович, как вы оцениваете потенциал дальневосточного АПК? - Колоссальные перспективы. Говорю без всякого преувеличения. Уровень самообеспеченности продуктами здесь в два, а то и в три раза меньше, чем в целом по стране. Например, по молоку этот показатель в ДФО составляет 40%, в среднем по России – 87%. По томатам – 20% и 64%, соответственно. Регион должен полностью обеспечивать себя продовольствием. А в перспективе - даже стать экспортером на рынки АТР. Не только рыбы и морепродуктов, но и всего ассортимента продуктов питания. Причем глубокой переработки. Часто встречаемся с сельхозпроизводителями и слышим такой запрос: хотим встать со своим товаром на полки крупной федеральной сети. При этом на Дальнем Востоке вопрос не в том, что места на всех не хватит. Наоборот, место есть, отечественного товара недостаточно. Прежде всего, категории Fresh – это охлажденное мясо, молоко, овощи и фрукты. - Как этого добиться? - Инвестиции, инвестиции и еще раз инвестиции. Сегодня это ключевой ресурс для перестройки и роста российской экономики. Дальний Восток не исключение. Только Россельхозбанк (РСХБ) вложил в экономику округа порядка 750 миллиардов рублей и реализовал более 400 инвестпроектов. Каждый очень важен для Дальнего Востока. При поддержке банка построены два огромных свинокомплекса на Камчатке и в Приморье, а также большой тепличный комплекс в Приморском крае. Также инвестируем в строительство рыбопромысловых суден, предприятий глубокой переработки рыбы в регионе. Есть чем гордиться и в малом бизнесе. Около 80% кредитов МФХ выданы Россельхозбанком. - Какие сельхозпредприятия надо строить, в первую очередь, чтобы и люди были сыты, и инвестиции целы? - Прежде всего, расширять производство продукции Fresh. Помимо того, что макрорегион отстает от общероссийского уровня по самообеспеченности, поставки из других регионов России делают продукты очень дорогими в силу длинного логистического плеча, а время транспортировки "съедает" их срок годности. Мы посчитали, на сегодня для удовлетворения потребительского спроса требуется новых инвестпроектов на 108,5 миллиарда рублей. Больше всего инвестиций привлекут овощи закрытого грунта (45 миллиардов рублей), строительство молочно-товарных ферм (20,5 миллиарда рублей) и маслоэкстракционных заводов (20 миллиардов рублей). - Скажите, как простимулировать агробизнес расширять производство продуктов питания, чтобы свободные рыночные ниши заполнялись быстрее? - Нужно ускорить решение инфраструктурных вопросов. В первую очередь, строить овощехранилища. Замечательно, если уродился отличный урожай картофеля. Но если зимой его хранить негде, или овощехранилище не отвечает современным стандартам, покупатели будут лишены важного продукта. Поэтому агробизнесу нужна поддержка - гранты, субсидии на строительство и обновление инфраструктуры. И конечно, стимулировать бизнес пользоваться агрокредитованием, чтобы нивелировать все риски, в том числе природные. Например, в августе стихия ударила по крупнейшим сельскохозяйственным районам Приморья. Было объявлено ЧС федерального масштаба. Многие предприятия оказались не застрахованы. По нашим данным, застраховано всего 20% сельхозплощадей в ДФО. Отмечу, что наша компания РСХБ-Страхование покрывает половину отечественного рынка агрострахования от ЧС. Так что те, кто заранее позаботился о своем будущем, получат все полагающиеся выплаты. Уверен, что при четком системном подходе к развитию АПК в ДФО мы справимся с текущими вызовами и сможем эффективно использовать все возможности, которые дает нам Дальний Восток.

https://ria.ru/20230908/apk-1894882965.html

https://ria.ru/20230524/agrarii-1873943669.html

дальний восток

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россельхозбанк, дальний восток, борис листов, восточный экономический форум (вэф), экспорт, продовольствие