https://ria.ru/20230913/premii-1896084819.html
Бирюков: заявки на соискание экологических премий начали принимать в Москве
Бирюков: заявки на соискание экологических премий начали принимать в Москве - РИА Новости, 13.09.2023
Бирюков: заявки на соискание экологических премий начали принимать в Москве
Начинается прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы, он продлится в течение двух месяцев, с 13 сентября по 12 ноября, сообщается на... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:05
2023-09-13T13:05
2023-09-13T13:05
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начинается прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы, он продлится в течение двух месяцев, с 13 сентября по 12 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Начинается прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы. Он продлится в течение двух месяцев, с 13 сентября по 12 ноября. Принять участие в конкурсах могут представители московского бизнеса, корпораций, промышленных предприятий, экологических организаций, образовательных учреждений, городских сообществ и проектных организаций", — сказано в материале. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, сейчас в городе создана и успешно работает одна из лучших в мире систем экологического мониторинга. "Из года в год растет число озелененных пространств, в том числе у воды, увеличивается количество особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие. Для того чтобы выстроить успешное сотрудничество с жителями в рамках экологической повестки, ежегодно организуем тематические премии", — сказал Бирюков. Он добавил, что они позволяют выявить интересные и перспективные проекты в области экологии и благоустройства природных объектов, оказать поддержку их авторам в реализации. "О востребованности экологических премий свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. Например, в прошлый раз поступило рекордное количество проектов — 157, что на 11 процентов выше предыдущего показателя. Надеемся, и в этом году получить от горожан новые позитивные общественные инициативы в области экологии и климата", — заявил он. Отмечается, что конкурс на соискание премий правительства Москвы посвящен развитию зеленой урбанистики, его главная цель — поощрение представителей проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей профильных вузов, предлагающих инициативы по сохранению, восстановлению и развитию зеленых зон Москвы. Всего предусмотрено шесть премий: три — для сотрудников проектных организаций и еще три — для представителей образовательных учреждений. "Премии присуждаются в четырех номинациях, в каждой по две премии (за первое и второе место): "Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий", "Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект","Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы", "Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начинается прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы, он продлится в течение двух месяцев, с 13 сентября по 12 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Начинается прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы. Он продлится в течение двух месяцев, с 13 сентября по 12 ноября. Принять участие в конкурсах могут представители московского бизнеса, корпораций, промышленных предприятий, экологических организаций, образовательных учреждений, городских сообществ и проектных организаций", — сказано в материале.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
, правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, сейчас в городе создана и успешно работает одна из лучших в мире систем экологического мониторинга.
"Из года в год растет число озелененных пространств, в том числе у воды, увеличивается количество особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие. Для того чтобы выстроить успешное сотрудничество с жителями в рамках экологической повестки, ежегодно организуем тематические премии", — сказал Бирюков.
На экопремию правительства Москвы поступило рекордное число проектов
Он добавил, что они позволяют выявить интересные и перспективные проекты в области экологии и благоустройства природных объектов, оказать поддержку их авторам в реализации.
"О востребованности экологических премий свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. Например, в прошлый раз поступило рекордное количество проектов — 157, что на 11 процентов выше предыдущего показателя. Надеемся, и в этом году получить от горожан новые позитивные общественные инициативы в области экологии и климата", — заявил он.
Отмечается, что конкурс на соискание премий правительства Москвы посвящен развитию зеленой урбанистики, его главная цель — поощрение представителей проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей профильных вузов, предлагающих инициативы по сохранению, восстановлению и развитию зеленых зон Москвы.
"Мосэнергосбыт" отмечен премией правительства Москвы
Всего предусмотрено шесть премий: три — для сотрудников проектных организаций и еще три — для представителей образовательных учреждений.
"Премии присуждаются в четырех номинациях, в каждой по две премии (за первое и второе место): "Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий", "Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект","Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы", "Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений".