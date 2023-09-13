https://ria.ru/20230913/premii-1896084819.html

Бирюков: заявки на соискание экологических премий начали принимать в Москве

Бирюков: заявки на соискание экологических премий начали принимать в Москве - РИА Новости, 13.09.2023

Бирюков: заявки на соискание экологических премий начали принимать в Москве

Начинается прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы, он продлится в течение двух месяцев, с 13 сентября по 12 ноября, сообщается на... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:05

2023-09-13T13:05

2023-09-13T13:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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общество

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Начинается прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы, он продлится в течение двух месяцев, с 13 сентября по 12 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Начинается прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы. Он продлится в течение двух месяцев, с 13 сентября по 12 ноября. Принять участие в конкурсах могут представители московского бизнеса, корпораций, промышленных предприятий, экологических организаций, образовательных учреждений, городских сообществ и проектных организаций", — сказано в материале. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, правительство Москвы уделяет приоритетное внимание вопросам городской экологии, сейчас в городе создана и успешно работает одна из лучших в мире систем экологического мониторинга. "Из года в год растет число озелененных пространств, в том числе у воды, увеличивается количество особо охраняемых природных территорий, бережно сохраняется биоразнообразие. Для того чтобы выстроить успешное сотрудничество с жителями в рамках экологической повестки, ежегодно организуем тематические премии", — сказал Бирюков. Он добавил, что они позволяют выявить интересные и перспективные проекты в области экологии и благоустройства природных объектов, оказать поддержку их авторам в реализации. "О востребованности экологических премий свидетельствует ежегодный рост числа соискателей. Например, в прошлый раз поступило рекордное количество проектов — 157, что на 11 процентов выше предыдущего показателя. Надеемся, и в этом году получить от горожан новые позитивные общественные инициативы в области экологии и климата", — заявил он. Отмечается, что конкурс на соискание премий правительства Москвы посвящен развитию зеленой урбанистики, его главная цель — поощрение представителей проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей профильных вузов, предлагающих инициативы по сохранению, восстановлению и развитию зеленых зон Москвы. Всего предусмотрено шесть премий: три — для сотрудников проектных организаций и еще три — для представителей образовательных учреждений. "Премии присуждаются в четырех номинациях, в каждой по две премии (за первое и второе место): "Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий", "Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект","Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы", "Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений".

https://ria.ru/20221224/premiya-1841064340.html

https://realty.ria.ru/20221228/mosenergosbyt-1841861448.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы