https://ria.ru/20230913/pozhar-1896126980.html

В Самарской области загорелся лицей

В Самарской области загорелся лицей - РИА Новости, 13.09.2023

В Самарской области загорелся лицей

Спасатели эвакуировали 760 человек, в том числе 720 детей, при пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадном Самарской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:23

2023-09-13T15:23

2023-09-13T15:23

происшествия

отрадное

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 760 человек, в том числе 720 детей, при пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадном Самарской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. По предварительным данным, в 13.42 (12.42 мск) в дежурную смену в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадный. Прибывшие спасатели установили, что на третьем этаже горит компьютерный класс. "В целях безопасности при пожаре было эвакуировано 760 человек, в том числе 720 детей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 14.05 (13.05 мск) пожарно-спасательные подразделения локализовали огонь на площади 20 кв м, в 14.30 (13.30 мск) пожар был ликвидирован полностью. "Для тушения пожара всего привлекались 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 18 человек и 5 единиц техники", - добавили в пресс-службе регионального МЧС.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

отрадное

самарская область

россия

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происшествия, отрадное, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)