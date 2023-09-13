https://ria.ru/20230913/pozhar-1896126980.html
В Самарской области загорелся лицей
В Самарской области загорелся лицей - РИА Новости, 13.09.2023
В Самарской области загорелся лицей
Спасатели эвакуировали 760 человек, в том числе 720 детей, при пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадном Самарской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:23
2023-09-13T15:23
2023-09-13T15:23
происшествия
отрадное
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 760 человек, в том числе 720 детей, при пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадном Самарской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. По предварительным данным, в 13.42 (12.42 мск) в дежурную смену в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадный. Прибывшие спасатели установили, что на третьем этаже горит компьютерный класс. "В целях безопасности при пожаре было эвакуировано 760 человек, в том числе 720 детей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 14.05 (13.05 мск) пожарно-спасательные подразделения локализовали огонь на площади 20 кв м, в 14.30 (13.30 мск) пожар был ликвидирован полностью. "Для тушения пожара всего привлекались 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 18 человек и 5 единиц техники", - добавили в пресс-службе регионального МЧС.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
отрадное
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, отрадное, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Отрадное, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области загорелся лицей
Пожарные потушили пожар в лицее в Самарской области
САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 760 человек, в том числе 720 детей, при пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадном Самарской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
По предварительным данным, в 13.42 (12.42 мск) в дежурную смену в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России
по Самарской области поступило сообщение о пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадный. Прибывшие спасатели установили, что на третьем этаже горит компьютерный класс.
"В целях безопасности при пожаре было эвакуировано 760 человек, в том числе 720 детей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 14.05 (13.05 мск) пожарно-спасательные подразделения локализовали огонь на площади 20 кв м, в 14.30 (13.30 мск) пожар был ликвидирован полностью.
"Для тушения пожара всего привлекались 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 18 человек и 5 единиц техники", - добавили в пресс-службе регионального МЧС.
Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах