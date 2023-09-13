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В Самарской области загорелся лицей - РИА Новости, 13.09.2023
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15:23 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/pozhar-1896126980.html
В Самарской области загорелся лицей
В Самарской области загорелся лицей - РИА Новости, 13.09.2023
В Самарской области загорелся лицей
Спасатели эвакуировали 760 человек, в том числе 720 детей, при пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадном Самарской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:23
2023-09-13T15:23
происшествия
отрадное
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 760 человек, в том числе 720 детей, при пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадном Самарской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. По предварительным данным, в 13.42 (12.42 мск) в дежурную смену в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадный. Прибывшие спасатели установили, что на третьем этаже горит компьютерный класс. "В целях безопасности при пожаре было эвакуировано 760 человек, в том числе 720 детей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 14.05 (13.05 мск) пожарно-спасательные подразделения локализовали огонь на площади 20 кв м, в 14.30 (13.30 мск) пожар был ликвидирован полностью. "Для тушения пожара всего привлекались 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 18 человек и 5 единиц техники", - добавили в пресс-службе регионального МЧС.
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происшествия, отрадное, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Отрадное, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области загорелся лицей

Пожарные потушили пожар в лицее в Самарской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 760 человек, в том числе 720 детей, при пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадном Самарской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
По предварительным данным, в 13.42 (12.42 мск) в дежурную смену в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в лицее "Гармония" в городе Отрадный. Прибывшие спасатели установили, что на третьем этаже горит компьютерный класс.
"В целях безопасности при пожаре было эвакуировано 760 человек, в том числе 720 детей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 14.05 (13.05 мск) пожарно-спасательные подразделения локализовали огонь на площади 20 кв м, в 14.30 (13.30 мск) пожар был ликвидирован полностью.
"Для тушения пожара всего привлекались 41 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 18 человек и 5 единиц техники", - добавили в пресс-службе регионального МЧС.
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ПроисшествияОтрадноеСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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