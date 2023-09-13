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На северо-востоке Москвы загорелся мусор

На северо-востоке Москвы загорелся мусор - РИА Новости, 13.09.2023

На северо-востоке Москвы загорелся мусор

Мусор загорелся на площади 10 квадратных метров на северо-востоке Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T00:05

2023-09-13T00:05

2023-09-13T00:05

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мусор загорелся на площади 10 квадратных метров на северо-востоке Москвы, пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Северо-Восточный административный округ, улица Нововладыкинская, дом 12А - происходило загорание мусора 10 квадратных метров на открытой площадке, ликвидировано в 23.26, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. Ранее в телеграм-канале "Осторожно, Москва" со ссылкой на очевидцев сообщали о громких хлопках и облаке дыма в районе станции метро "Владыкино" на северо-востоке Москвы.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия