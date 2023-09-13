https://ria.ru/20230913/podzhog-1896173917.html

Пытавшийся поджечь офис РИА Новости в Берлине переложил вину на украинцев

Пытавшийся поджечь офис РИА Новости в Берлине переложил вину на украинцев - РИА Новости, 13.09.2023

Пытавшийся поджечь офис РИА Новости в Берлине переложил вину на украинцев

Адвокаты россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине, заявили, что их подзащитный принимал у себя дома десятки украинцев, которые якобы могут... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:44

2023-09-13T17:44

2023-09-13T18:39

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БЕРЛИН, 13 сен — РИА Новости. Адвокаты россиянина, пытавшегося поджечь офис РИА Новости в Берлине, заявили, что их подзащитный принимал у себя дома десятки украинцев, которые якобы могут быть причастны к преступлению, передает корреспондент РИА Новости. В среду в здании уголовного суда в Берлине прошло второе из 20 запланированных заседаний по делу о покушении на убийство и попытке поджога офиса РИА Новости в немецкой столице. Как сообщил адвокат подсудимого, с марта прошлого года и вплоть до ареста в декабре его подзащитный приютил у себя дома в общей сложности около 60 украинских беженцев. Уточняется, что их данные он не записывал, но давал им пользоваться квартирой, автомобилем и мобильным телефоном."Во время преступления в квартире подзащитного находились персоны, имевшие доступ к мобильному телефону с немецкой сим-картой (зарегистрированной на имя подсудимого. — Прим. ред.), который единожды подключился к Сети в районе преступления и которым наш подзащитный никогда не пользовался", — указал юрист.По его словам, украинские мигранты также пользовались автомобилем марки BMW, который несколько раз был замечен рядом с будущим местом преступления. При этом правозащитник не упомянул, что у обвинения есть фотографии подсудимого, на которых он запечатлен в указанной машине рядом с домом, где позднее обнаружили зажигательное устройство.Адвокаты в очередной раз подчеркнули, что подсудимый не признает свою вину, а среди беженцев, которые у него проживали, могли быть "третьи лица, намеревавшиеся дискредитировать их подзащитного", якобы имевшего вес в оппозиционных кругах. "И даже если исходить из политически мотивированного поступка, то круг возможных преступников, которые имели средства, возможности и мотив для совершения преступления без участия и осведомленности подсудимого, может быть весьма обширным", — добавил юрист.Следующее заседание по этому делу запланировано на 29 сентября.В конце августа суд в Берлине предъявил обвинение 55-летнему гражданину России Дмитрию Б. По версии местной прокуратуры, в период между 30 марта и 6 мая 2022 года он самостоятельно, без помощи третьих лиц, собрал самодельное зажигательное устройство и затем разместил его на территории жилого дома в Берлине.Как уточнили в суде, мужчину также обвиняют в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.

https://radiosputnik.ria.ru/20230825/ria-novosti-1892276894.html

https://ria.ru/20230825/berlin-1892180988.html

https://ria.ru/20230825/podzhog-1892201231.html

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bmw 1, риа новости, в мире, германия, берлин (город), россия